Pobúrení kresťania i politici: Vyobrazenie Poslednej večere na OH 2024 urazilo mnohých

Drag queens reprezentovali Ježiša a apoštolov, čo sa nepáčilo mnohým kresťanom, ktorí to na internete poriadne odsúdili. Autori ceremoniálu pritom chceli vzdať hold maliarovi Leonardovi da Vincimu, ktorý v krajine prežil veľkú časť života. Konkrétne znázorňovali jeho dielo Posledná večera.

Tento obraz je pritom jedným z najznámejších výjavov z Biblie. Ježiš sedí pri poslednej večeri pred ukrižovaním s dvanástimi apoštolmi.

„Všetci kresťania na svete, ktorí sledujú ceremoniál olympijských hier a cítia sa urazení touto paródiou na Poslednú večeru, vedzte, že nehovorí Francúzsko, ale ľavicová menšina pripravená na akúkoľvek provokáciu,“ napísala Marion Maréchalová, poslankyňa Európskeho parlamentu z Le Penovej strany.

Ako provokáciu to vníma aj slávny americký boxer Ryan Garcia a vyzval aj na bojkotovanie olympijských hier. Myslí si, že scéna vyjadruje neúctu voči miliónom kresťanom. „Olympiádu teraz treba bojkotovať. Nemôžete nerešpektovať náboženstvo pred miliónmi ľudí,“ napísal na Instagrame.

O zvrátenosti a diele satana hovorí aj exposlanec NRSR Milan Kuriak: „Progresivní zvrátenci, zvrhlíci a úchyláci čím ďalej viac presahujú akékoľvek hranice slušnosti a tolerancie. Okrem iných ohavnosti si na včerajšom podivnom satansko-progresivnom kabarete otvorenia Olympijských hier opäť dovolili hrubo a odborným spôsobom uraziť obrovské množstvo kresťanov, nielen na Slovensku, ale na celom svete. Dovolili si sprísniť symboliku PODLEDNEJ VEČERE, jedného z o symbolov najväčších kresťanských Veľkonočných sviatkov,“ uviedol v statuse Kuriak.

„Otvárací ceremoniál bol plný transgender výsmechu z Poslednej večere, modly Zlatého teľaťa a dokonca aj Bledého koňa z Knihy zjavenia. Olympiáda dala jasne najavo, že kresťanskí diváci nie sú vítaní,“ napísal konzervatívny americký novinár Kyle Becker.

Kritika zaznela aj z Kremľa: Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová to nazvala „výsmechom posvätného príbehu pre kresťanov“ a tvrdila, že „apoštoli boli zobrazení ako transvestiti“.

