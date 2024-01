28. január 2024 Zo Slovenska Počuli ste už o Drndičke? Vznikol UNIKÁTNY model PRVÉHO slovenského auta, FOTO Drndička je súčasťou mapy Coburgovskej železnej cesty, ktorú Banskobystrický kraj podporuje ako vznikajúci turistický produkt vedúci po stopách Coburgovcov v regiónoch kraja.

3 Galéria Zdroj: TASR/Jana Vodnáková

V Hronskom Beňadiku v okrese Žarnovica vo štvrtok slávnostne odhalili model prvého slovenského automobilu, ktorý pred viac ako storočím zostrojil miestny zámočník Michal Majer. Za jeho skonštruovaním je pozoruhodná príhoda Majera s bulharským cárom Ferdinandom Coburgom, ktorému sa v miestnej časti Psiare pokazilo auto.

Prvé na Slovensku

„Pán Majer sa cárovi ponúkol, že mu auto opraví, a za pomoci odrezaného remeňa z biča sa mu to aj podarilo,“ priblížila pre TASR miestna pamätníčka Terézia Rybárová. Ako odmenu od Coburga žiadal dokumentáciu od auta, volant a kolesá. Prevodovku si nechal odliať v Kachelmanových strojárňach vo Vyhniach. So svojimi učňami a tovarišmi potom zostrojil prvé osobné auto na Slovensku. Malo drevené kolesá a miestni ho nevolali inak ako Drndička.

Za vznikom modelu auta stojí Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron a obec Hronský Beňadik. „Financie, vďaka ktorým mohol tento model Drndičky vzniknúť, pochádzajú z členského príspevku Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorá je naším členom,“ uviedla výkonná riaditeľka organizácie Mária Veselá s tým, že bol podporený sumou 12-tisíc eur.

Model Drndičky

Drndička je súčasťou mapy Coburgovskej železnej cesty, ktorú Banskobystrický kraj podporuje ako vznikajúci turistický produkt vedúci po stopách Coburgovcov v regiónoch kraja. Podpredseda BBSK pre regionálny rozvoj Ján Beljak poukázal na to, že Coburgovská tematika prepája regióny naprieč krajom a má nezastupiteľné miesto nielen z pohľadu kultúrno-historického dedičstva, ale aj z hľadiska rozvoja cestovného ruchu.

Autorkou modelu je umelecká kováčka Andrea Kosecová. Na jeho vytvorení pracovala spolu s otcom a bratom zhruba päť mesiacov a vznikol v kováčskej dielni v Hajnáčke v okrese Rimavská Sobota. Model Drndičky zostrojili na základe historických fotografií. Je vyrobený zo železa a žiarovo zinkovaný, aby odolával korodovaniu. „Jeho zostrojenie bolo časovo náročné, aj práce na ňom bolo veľa,“ skonštatovala mladá kováčka, ktorá je autorkou viacerých sôch a plastík.

Spomienka na rodáka

Miestna samospráva sa rozhodla model osadiť priamo v centre Hronského Beňadika, v blízkosti obecného úradu a miestneho kláštora. „Pre obec je to kus histórie našej obce a právom mu patrí toto miesto, nech ľudia vidia, akí tu boli šikovní ľudia,“ uviedol v tejto súvislosti starosta Imrich Rajčok. Šikovného rodáka pripomína aj pamätná tabuľa na pohostinstve v miestnej časti Psiare, kde stojí aj jeho rodný dom.

Slávnostného odhalenia sa zúčastnila aj Majerova vnučka, dnes 93-ročná Jozefína Košťálová. Tá si na Drndičku spomína ešte zo svojho detstva, ako malé dievčatko ju spolu so sestrou pri automobile zachytávajú aj staré fotografie. „Keď sme boli počas školských prázdnin u starej mamy, tak sme sa na tom autíčku hrávali. To bola veľmi vzácna záľuba, keď nám starý otec dovolil vôbec ísť k tomu autíčku, lebo to bol poklad, a aby sme tam niečo nepokazili,“ zaspomínala si. Aj keď skromne priznáva, že na jeho vzniku nemá žiadne zásluhy, veľmi si cenní, že model auta vznikol a že si dnešná generácia váži to, čo generácia pred nimi vytvorila.

Zábery prvého slovenského auta si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

3 Galéria

Zdroj: TASR/Jana Vodnáková

Video: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: TASR