8 Galéria Zdroj: Facebook.com/Útulňa "Grand hotel" Partyzán Pohľad, ktorý zabolí nielen vášnivých turistov: Útulňa Grandhotel Partyzán vyhorela Útulňu na hrebeni Lúčanskej Malej Fatry obnovili pred šiestimi rokmi po požiari predchádzajúcej útulne. 18. september 2021 red . Zo Slovenska

18. september 2021 red . Zo Slovenska Pohľad, ktorý zabolí nielen vášnivých turistov: Útulňa Grandhotel Partyzán vyhorela Útulňu na hrebeni Lúčanskej Malej Fatry obnovili pred šiestimi rokmi po požiari predchádzajúcej útulne.

Turistom sa dnes v Malej Fatre naskytol smutný pohľad. Útulňa Grandhotel Partyzán vyhorela to tla. Zrekonštruovaná bola pritom len pred šiestimi rokmi, kedy po požiari predchádzajúcej útulne.

Zhorela do tla

O smutnej novine informoval na sociálnej sieti Martin Kavecký z komunity, ktorá na útulňu dozerá a zastrešovala jej rekonštrukciu. „Koniec Útulne Grandhotel Partyzán! Smutná a nepochopiteľná správa!!! Práve teraz sme sa dozvedeli, že naša útulňa Grandhotel Partyzán dnes po 6 rokoch opäť vyhorela…! Úmysel? Nezodpovednosť? Odpovedzte si sami… Je nám z toho na zvracanie… Jediné, čo vieme, je, že tam boli údajne ráno nejaký ožrani,“ napísal k fotke.

Neskôr dodal, že znova sa do jej rekonštrukcie púšťať nebude. „Žiaľ, my, ktorí sme útulňu vybudovali, už nemáme čas ani chuť niečo začínať odznova. Pokiaľ budú na svete ľudia, ktorým sú takéto veci ľahostajné a nevedia si vážiť veci, ktoré slúžia všetkým, nemá zmysel vyhadzovať peniaze a našu prácu do vzduchu,“ dodal Kavecký.

Prisľúbil ale, že ak sa nájde nová partia ľudí, rád im pri opravách poradí.

KONIEC ÚTULNE GRAND HOTEL PARTYZÁN ! Smutná a nepochopiteľná správa !!! Práve teraz sme sa dozvedeli že naša útulňa... Posted by Útulňa "Grand hotel" Partyzán on Saturday, September 18, 2021

Zrekonštruovaná útulňa je po dnešku minulosťou.

Zdroj: Dnes24.sk