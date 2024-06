Policajt natáčal v pracovnej dobe PORNO! Na pľac prišiel na služobnom aute a v uniforme

Polícia v americkom Nashville zatkla a suspendovala jedného z dôstojníkov. Objavil sa totiž v porno filme. Ako na základe správy The New York Post informujú novinky.cz, na tom by nemuselo byť nič zlé, keby 33-ročný policajt nenatáčal počas pracovnej doby a v klipe by sa neobjavil v uniforme a s policajným autom.

Dnes už bývalému policajtovi na videu nevidno do tváre. Prezradila ho však nášivka na rukáve.

Muž teraz čelí obvineniu zo zneužitia právomoci.

Policajt sa objavil v klipe určenom pre pornografický web. V scénke zastavuje auto, ktorého vodička prekročila rýchlosť. Pornoherečka, ktorá stvárnila vodičku, vo videu povie spolujazdcovi: "Žiadnu pokutu nedostanem, ukážem mu, čo mám pod tričkom.“

„Policajt, ​​ktorý v klipe vystupuje ako „dôstojník Johnson“, vodičke menom Jordin cez okienko oznámil, že prekročila povolenú rýchlosť, a požiadal ju o vodičský preukaz. Jordin povedala, že ho nemá, načo policajtovi ukázala obnaženú hruď. Scéna ďalej pokračovala v duchu žánru,“ píšu novinky.cz.

Policajta medzičasom prepustili na 3-tisícovú kauciu.

Polícia v tlačovej správe informovala, že muž v jej radoch pracoval tri roky.

Podľa médií mal problémy už vlani. Za sexuálne obťažovanie kolegyne ho na desať dní suspendovali, no dali mu ešte jednu šancu. Po prevalení najnovšieho škandálu však v radoch polície nadobro skončil.

Nashville police officer, Sean Herman, has been fired for participating in an Only Fans creator video whilst on duty.



He's also been charged with two counts of felony official misconduct...#Nashville #CityLife #police #cops #decay #onlyfans #crime #women #judgement pic.twitter.com/xK9RLIhHsW