Popradská reštaurácia zo šou Na nože: TENTO problém u nich nastal po odvysielaní, FOTO Vegetariánske bistro v Poprade malo možnosť prijať pomocnú ruku od šéfkuchára Martina Nováka v známej šou. Zaujímalo nás, ako sa im darí po odvysielaní.

„Hneď po odvysielaní bol v prvé dva dni asi 60% nápor zvedavých ľudí. Hoci pár objednávok trvalo cez pol hodiny, dalo sa to zvládať. Ľudia čakali len o pár minút dlhšie ako obyčajne,“ hovorí na úvod o situácii po natáčaní Denis z Veg-u, ktorá mala priestor v markizáckej relácii Na nože.

Priemerný týždenný nárast tržieb sa podľa jeho slov pohybuje na úrovni 20%.

„Na obedy mávame po odvysielaní viac zákazníkov – v obedovej špičke okolo dvanástej väčšinou plno. Vychádzam ale z čísel za tie dni, keď si nás ešte ľudia “pamätajú” z televízie. To, či ide o výnimočnú udalosť alebo pozitívny trend rastu, môžeme vyhodnotiť tak o mesiac, dva. Ale ak udržíme aktuálnu výšku tržieb, tak budeme v plusových číslach,“ vysvetľuje ďalej Denis.

Do TV sa to nedostalo

Významná zmena pre celý choď prevádzky je, že sa z “menučkárne” stali opäť podnikom s jedálnym lístkom, kde sa dá prísť najesť aj večer alebo cez víkend.

„Je mi ľúto, že sa táto zmena do televízie nedostala a skoro nikto o tom nevie (úsmev). Ľudia majú možnosť v ponuke ochutnať aj jedlá, ktoré ku nám priniesol Martin,“ prízvukuje ďalej majiteľ.

Obedová ponuka dňa znamená 2 polievky + 3–4 hlavné jedlá podľa prácnosti a aby to stíhali. Jedálny lístok v dni, keď je menu, ponúkajú po 15:00. V ňom aktuálne nájdeme 2 predjedlá, 2 polievky, 13 hlavných jedál a 3 dezerty.

„Z jedálneho lístka je najpredávanejšia naša Tikka masala, v tesnom závese Hubové fermentované krupoto a Šošovicové ragú a Beyond burger. V polievkach zatiaľ dominuje polievka z pečenej cvikly,“ ozrejmil.

Zaujímalo nás, či hostia čakajú na svoju objednávku dlhšie, ako zvyčajne, alebo prípadný nápor dokážu v podniku zvládať.

Absolútny výbuch

„Výnimočne sa to môže štát v každom podniku. Avšak neevidujeme sťažnosti tohto typu. Keď je podnik natrieskaný, tak človek chápe, že nebude vybavený okamžite, ako keby sedel na prevádzke sám,“ reaguje Denis.

Problém ale po odvysielaní predsa len nastal, týkalo sa to donášky.

„Tam to absolútne vybuchlo a naozaj sme nestíhali. Bolo to spôsobené aj veľkým dopytom, aj tým, že pracoval nový donáškar a to chvíľu trvá, kým sa zabehne nový človek. Mrzí ma, že nejeden zákazník ostal nespokojný s časom doručenia. Máme nové posily na donáške a už doručujeme normálne – objednávky obedov vykonané do 10:00 sú doručené do 12:30 a nie sú žiadne problémy,“ dodal na záver pre Poprad24.

