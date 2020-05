Populárny ruský futbalista má nábeh na koronavírus: Už leží v nemocnici aj so zápalom pľúc

View this post on Instagram

Сегодня к нам приехали врачи из районой поликлиники! Все очень добрые и внимательные!🙃 Состояние наше на 6 сутки болезни COVID-19 намного лучше Из препаратов пьём противовирусные номидес У кого пневмония пьют антибиотики азитромицин!(сумамед) Самое главное, вовремя обратиться ко врачу P.s я на связи! Задавайте вопросы, буду с вами общаться)🥰🙃