4. marec 2021 ELA Politika Poslanec OĽaNO sa postavil Matovičovi: Pozrite sa do zrkadla! Ľudia už majú na vás alergiu... Na premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) sa to za posledné dni valí z každej strany. Kým Sputnik V sa stal rozbuškou medzi ním a stranami SaS a Za ľudí, ticho už nie sú ani vlastní straníci.

Situácia v koalícii pripomína tlakový hrniec, z ktorého syčí para. A buď sa dusno okolo ruskej vakcíny pomaly vyparí a atmosféra ukľudní, alebo to „rupne“ a pôjde do tuhého.

Premiér chce využiť Sputnik V nielen ako zbraň proti korone, ale aj proti svojim vzbúreným koaličným partnerom. Chce ich dotlačiť do rýchleho rozhodnutia, ako bude pokračovať vláda ďalej.

Gin z fľaše…

Proti svojmu straníckemu šéfovi a predsedovi vlády Igorovi Matovičovi však otvorene vystúpil poslanec OĽaNO Ján Krošlák. Rozhodol sa „vypustiť gina z fľaše.“

"Prišiel čas pozrieť sa do zrkadla, pán premiér,“ odkazuje mu v rozsiahlom statuse na sociálnej sieti. Tvrdí, že sa už nedokáže pozerať známym do očí za to, ako premiér riadi krajinu.

Podľa neho poslanci v strane nie sú žiadne ovce a aj v OĽaNO sú ľudia, ktorí by viedli krajinu lepšie. „Z politického marketingu a freestylu premiéra sa stáva diagnóza, ktorá má charakter veľkej alergie väčšiny Slovákov na jeho osobu.“

Uráža ľudí

„Neuvážené, provokujúce a niekedy infantilné statusy aj napriek radeniu poradcov zo všetkých strán stále pokračujú. Urážanie ľudí, one man nápady, agresívny spôsob boja, akoby sme boli v opozícii, tiež stále pokračuje,“ neberie si servítku pred ústa Krošlák.

Ako ďalej vysvetľuje, pokles preferencií OĽaNO vôbec nesúvisí s covidom, „veľká väčšina Slovákov nie sú hlupáci, ale prepad priamo súvisí so správaním premiéra“, dodáva poslanec.