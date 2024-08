21. august 2024 Rastislav Búgel Politika Poslanec zažil nepríjemný TRAPAS! Rudolfa Huliaka NEPUSTILI na folklórny festival Huliak ostal nemilo prekvapený. Strážna služba ho nepustila na folklórny festival.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Poslanec Národnej rady SR za SNS Rudolf Huliak zažil nepríjemné chvíle. Počas víkendu sa rozhodol, že navštívi folklórny festival Hontianska paráda v obci Hrušov pri Veľkom Krtíši.

Problém nastal, keď sa chcel parlamentný poslanec a zároveň aj starosta Očovej dostať do priestorov amfiteátra, kde sa konal hlavný program.

Nepustili ho

„Pán poslanec sa pohyboval v dave návštevníkov sám s rodinou. Keď sa chcel však dostať do amfiteátru, do hľadiska, tak ho tam nechcela strážna služba pustiť. To bola zrejme vyhradená zóna pre hostí či pre ZŤP ľudí,” povedal svedok pre Plus Jeden Deň.

Na program sa nedostali

Pre denník sa vyjadril aj poslanec. „Nemal som žiadny incident. Strážna služba len nemala inštrukcie ohľadom hostí. To bolo celé,“ uviedol Huliak.

Poslancovi za SNS mala podľa portálu prísť na pomoc starostka obce.

„Kým sa však chyba v zozname hostí vyriešila, 4-ročná dcéra Huliaka už bola unavená, a tak sa na program 27. ročníka Hontianskej parády v Hrušove Huliak nedostal,“ píše portál.

