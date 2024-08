26. august 2024 Zo zahraničia Posledné chvíle pred SAMOVRAŽDOU herca Heřmánka (†76): Na strelnicu prišiel v DOBREJ nálade Milovníkov filmu a divadla zasiahla tragická správa o smrti českého herca. Karel Heřmánek si siahol na život.

Českom a Slovenskom počas víkendu otriaslo tragické úmrtie českého herca Karla Heřmánka. 76-ročný umelec sa v sobotu zastrelil na strelnici na Příbramsku.

Na strelnici ešte vtipkoval

Majiteľka strelnice Bohdana Lukešová pre Blesk opísala, čo predchádzalo tragédii. Herec mal prísť na strelnicu ako klient zážitkovej agentúry.

Vraví, že nič nenasvedčovalo tomu, k čomu sa napokon Heřmánek odhodlal. „Bol v dobrej nálade, vtipkoval, naopak jednoducho bol dobre naladený, vôbec na ňom nebola ani známka, najmenšia známka toho, že má v úmysle niečo také urobiť,“ vraví majiteľka strelnice, kde došlo k strašným udalostiam.

Lukešová dodala, že s danou agentúrou už herec v minulosti strieľal: "Nie raz, ale napríklad dvakrát určite už strieľať bol.“

Po celý čas bol pri hercovi vyškolený inštruktor. „Bezpečnosť absolútne bola dodržaná. Inštruktori boli profesionálni a nedošlo k žiadnemu pochybeniu, ani zo strany inštruktora, ani strelnice. Je to tragédia, obrovská tragédia. Ale k žiadnemu pochybeniu jednoducho nedošlo,“ uzavrela Lukešová

Nedokázali mu pomôcť

Hercovi sa snažili po streľbe pomôcť, no neúspešne. "Na strelnici neďaleko Příbrami sme boli v sobotu privolaní k vážne poranenému mužovi. Aj napriek prebiehajúcej resuscitácii a všetkej starostlivosti záchranárov svojmu zraneniu na mieste podľahol,“ povedal hovorca stredočeských záchranárov Marek Hylebrant.

Podľa Blesku sa ho snažili zachrániť aj ďalší návštevníci strelnice. „Spolu so záchranármi sa snažili o jeho päťdesiatminútovú resuscitáciu. A to aj napriek tomu, že na prvý pohľad boli Hermánkove zranenia hlavy devastujúce, a teda nezlučiteľné so životom,“ uvádza Blesk.

Radšej pištoľ ako skok z mosta…

Server iDnes.cz pripomína, že Heřmánek v roku 2012, teda v čase, keď propagoval nový seriál, prezradil, aký má vzťah k strelným zbraniam.

„Som pacifista aj v reálnom živote, nemám rád strelné zbrane. Pištoľ jedine na samovraždu,“ povedal vtedy pre časopis Sedmička. Následne dostal doplňujúcu otázku, či niekedy premýšľal nad dobrovoľným odchodom z tohto sveta: „Ak by som o samovražde uvažoval, tak by som radšej zvolil pištoľ ako zoskok z mosta. Ale je to iba akademická debata. Tieto úvahy nemám.“

Polícia rozbehla vyšetrovanie. „Príbramskí kriminalisti, ktorí sa touto tragickou udalosťou zaoberajú a preverujú ju pre trestný čin účasti na samovražde, nariadili u zosnulého muža (ročník 1947) súdnu pitvu, a to na zistenie presnej príčiny smrti. Kriminalisti budú zisťovať a preverovať všetky okolnosti tejto udalosti,“ povedala v pondelok pre iDnes.cz hovorkyňa stredočeskej polície Vlasta Suchánková.

Zemřel Karel Heřmánek. Výrazný a charismatický filmový, divadelní a televizní herec, skvělý dabér, divadelní principál. Čest jeho památce🥀. Posted by Ministerstvo kultury České republiky on Sunday, August 25, 2024

