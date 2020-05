13. máj 2020 . TASR Správy Zo Slovenska Minister hovorí o potrebe zmeny vzdelávania. Letná škola a digitalizácia

Nová reforma? Pre slovenské školstvo je potrebná kombinácia digitálneho a klasického vzdelávania.

Zdroj: TASR

Pre slovenské školstvo je potrebná kombinácia digitálneho a klasického vzdelávania. V rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že v súčasnosti žiakom chýba najmä fyzický kontakt.

Z analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky vyplýva, že viac ako 32 000 žiakov základných škôl môže byť bez pripojenia na internet, čím vzniká najmä v súčasnosti problém. Školáci sa vzdelávajú z domu a mnohí z učiteľov využívajú na komunikáciu so žiakmi najmä elektronickú poštu.

Letná škola

Minister v tejto súvislosti uviedol, že počas leta by mohli byť pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a pre tých, ktorí pociťujú, že v týchto mesiacoch nemali plnohodnotné vzdelávanie, k dispozícii letné školy. Zamerané budú na výchovu žiakov a vzdelávanie, avšak nebudú povinné, ale dobrovoľné.

Minister poznamenal, že situácia by sa dala vyriešiť aj začiatkom nového školského roka 2020/2021 v septembri, keď sa v školách opakuje učivo z predchádzajúcich ročníkov.

Treba reformu

„Štátny pedagogický ústav pripravuje materiál, ktorý sa bude zameriavať na to, ako v septembri zvládnuť a zopakovať učivo a ako vyrovnať prípadné rozdiely. Dôverujem učiteľom a celému školskému systému, že toto zvládneme,“ povedal Gröhling. Poukázal na to, že situácia nie je taká, že by sa celý rok žiaci v škole neučili.

„My sme sa z desiatich mesiacov sedem učili prezenčnou formou a tri mesiace sa učíme dištančnou formou. Áno, je to iné vzdelávanie, ale vždy sme si želali, aby školstvo bolo digitálne. Teraz si uvedomujeme, že potrebujeme kombináciu týchto dvoch vecí, pretože fyzický kontakt chýba,“ uzavrel minister školstva.

