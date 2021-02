3. február 2021 Zo Slovenska Potrebujete spropagovať vašu strednú školu? Dnes24 vám poskytne mediálny priestor ZADARMO

Školstvo a študenti dostali za posledný rok poriadne zabrať nielen v samotnom vyučovacom procese, ale aj v otázke "Kam na strednú školu?"

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

To, že naše školstvo je dlhodobo finančne poddimenzované, ani nie je potrebné zdôrazňovať. Školy bez ohľadu na svojho zriaďovateľa bojujú o každého žiaka a študenta, keďže ich počty ovplyvňujú aj ich financovanie. A práve teraz je čas, kedy desaťtisíce žiakov stoja pred veľkým rozhodnutím o ďalšom smerovaní.

Kam ďalej?

Nebyť pandémie, v týchto mesiacoch by sa žiaci a ich rodičia oveľa jednoduchšie rozhodovali s výberom strednej školy. Osobne by na dňoch otvorených dverí (DOD) mohli školy navštíviť, spoznali by učiteľov, oboznámili by sa so študijnými predmetmi a mohli by si povedať: Sem chcem ísť študovať!

Žiaľ, tohtoročné DOD prebiehajú v online prostredí a školy musia improvizovať: Prilákať budúcich študentov videami, ukážkami či letákmi, osloviť ich cez sociálne siete alebo sa spoliehať na odporúčania.

Ako im pomôcť a čo môžeme pre školy spoločne urobiť? „Aj my si uvedomujeme, aké dôležité je vzdelávanie a akú ťažkú úlohu majú v tejto dobe nielen rodičia a žiaci v zorientovaní sa pri výbere, ale aj samotné školy s prezentovaním svojich študijných odborov. Dnes24 sa preto rozhodlo vyjsť im v ústrety a poskytnúť stredným školám zdarma reklamný priestor na propagáciu," uviedla Martina Zelenayová, CEO spoločnosti Internet.sk, pod ktorú sieť regionálnych portálov Dnes24 patrí.

Pomôcť môžete aj vy!

Prihlášky na štúdium na strednej škole musí zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak riaditeľovi základnej školy doručiť do 8. apríla.

Ak vám naše školstvo, budúcnosť a vzdelávanie detí a žiakov nie sú ľahostajné, pomôcť môžete aj vy! Stačí, ak tento článok budete ďalej zdieľať na sociálnej sieti alebo ho pošlete tým známym, o ktorých viete, že pôsobia na strednej škole. Prípadne, ak ho odporučíte danej škole, ktorá by sa mohla do kampane zapojiť. Ako napríklad TU.

Ak ste škola alebo zriaďovateľ a chcete sa odprezentovať, píšte nám na adresu: martina.zelenayova@ dnes24.sk.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: Dnes24.sk