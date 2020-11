13. november 2020 Milan Hanzel Šport Hokej POZOR, video nie je vhodné pre citlivých: Stačila jedna rana a Slovanista skončil v nemocnici!

V zápasel hokejovej Tipos Extraligy medzi Slovanom Bratislava a Duklou Michalovce prišlo v závere k incidentu, z ktorého behá mráz po chrbte.

Spomínaný duel sa skončil jasným víťazstvom domáceho tímu z hlavného mesta v pomere 7:4, ale hovorí sa len o bitke.

Čo sa stalo?

Michalovčan Mark Louis jednou ranou knokautoval Slovanistu Patrika Maiera. Nebolo by na tom nič neobvyklé, keby nešlo o ranu priamo do tváre, po ktorej sa mladý obranca porúčal k ľadu a nevyzeralo to pár minút s ním vôbec dobre. Nehybne ležal na ľadovej ploche. „Niekto urobil chybu… Patrik si nič nepamätá, je v nemocnici,“ nechal sa počuť asistent trénera Bratislavčanov Rudolf Jendek.

Šarvátke predchádzal štvrtý gól hostí, po ktorom sa hostia tešili, ale zrazu sa proti sebe postavila spomínaná dvojica. Medzi nich sa zaplietol čiarový rozhodca a kým sa Maier chcel pripraviť na bitku, Louis mu zasadil pravý hák priamo do brady.

Bolo to fér alebo nie?

Túto otázku si položili už viacerí, ktorí si pozreli video. Maier sa totiž pozrel smerom k rozhodcovi, ktorý chcel dvojicu oddeliť od seba, ale v tom prišiel úder od Louisa. „Rozhodca sa tam primotal vtedy, kedy nemal. Zbytočné zranenie kvôli jeho chybe,“ vyjadril sa na sociálnej sieti útočník Slovana Branislav Rapáč.

Skončil v nemocnici

Po direkte skončil na dlhé sekundy nehybne na ľade 24-ročný obranca, ktorý putoval priamo do nemocnice. „Je v nemocnici na pozorovaní, ale v šatni bol vedomí a stál na nohách. Nič si však nepamätá, má nepríjemne zatlačený zub a uvidí sa, čo s ním bude po vyšetreniach,“ stálo po zápase vo vyjadrení bratislavského klubu na Twitteri.

UPDATE K Patrikovi Maierovi: je v nemocnici na Kramároch na pozorovaní. V kabíne bol pri vedomí, stal aj na vlastných nohách, nič si však nepamätá. Má bolestivo zatlačený jeden zub, ostatne dôsledky ukážu až odborne vyšetrenia. #hcslovan #Vernislovanu — HC SLOVAN Bratislava (@hcslovanba) November 12, 2020

