Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Pravdepodobne ste to celý život robili ZLE! Viete, kde v chladničke skladovať mlieko? Aj vy odkladáte mlieko do priehradky na dverách chladničky? Podľa vedcov robíte veľkú chybu. 24. jún 2023 Magazín

24. jún 2023 Magazín Pravdepodobne ste to celý život robili ZLE! Viete, kde v chladničke skladovať mlieko? Aj vy odkladáte mlieko do priehradky na dverách chladničky? Podľa vedcov robíte veľkú chybu.

Ak odkladáte mlieko na jednu z poličiek na dverách chladničky, nerobíte to správne. To, čo väčšina ľudí považuje za samozrejmosť, označili za problém aj renomovaní vedci.

Dva tábory

Téma správneho skladovania mlieka zarezonovala po tom, čo farmárka Cery Cryer vyzvala divákov relácie BBC Breakfast, aby mlieko neuchovávali vo dverách chladničky. Patrí podľa nej hlbšie dovnútra, kde je nižšia teplota. Upozornil na to portál Daily Mail.

Dvere sú podľa farmárky najteplejšie miesto celej chladničky, nakoľko ich stále otvárame. Mlieko by sme však mali uskladňovať pri nižších teplotách. „Problém“ okamžite rozvíril vášne. Niektorí dali farmárke za pravdu, podľa iných sa fľaša mlieka na stojato nezmestí do poličky, pričom priehradka na dverách je priestorovo tak akurát.

Čo na to odborníci?

Vedci vystavili všetkým dohadom stopku. Mlieko, syr, jogurty a iné mliečne výrobky by sme podľa nich mali skladovať čo najhlbšie v priestoroch chladničky.

Potvrdzujú to aj slová doktora Christiana Reynoldsa z University of London. „Mlieko je komodita podliehajúca skaze, takže to, kde ho skladujete, a teplota, pri ktorej ho skladujete v chladničke, ovplyvňuje jeho trvanlivosť," povedal pre Daily Mail s tým, že rovnaké pravidlá platia aj pre mäso. Ak tieto potraviny uložíme na správne miesto, výrazne im predĺžime trvanlivosť.

Iba vo Veľkej Británii domácnosti aj vďaka nesprávnemu skladovaniu každoročne vylejú neuveriteľných 231 miliónov litrov mlieka.

Vedci odporúčajú, aby bola teplota v chladničke nastavená na maximálne 5°C. Vďaka takto zvolenej teplote dokážeme predĺžiť trvanlivosť mlieka a mliečnych výrobkov minimálne o jeden, no s najväčšou pravdepodobnosťou až o niekoľko dní.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk