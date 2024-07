Predčasné voľby vo Francúzsku sprevádzajú NEPOKOJE: V uliciach protestovali TISÍCE ľudí, VIDEO

Tisíce ľudí vo Francúzsku v nedeľu večer demonštrovali proti vzostupu krajnej pravice po tom, čo v prvom kole predčasných parlamentných volieb na základe predbežných výsledkov vedie strana Národné združenie (RN) Marine Le Penovej. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Protestujúci sa zhromaždili na parížskom Námestí Republiky po výzve na demonštrácie novej ľavicovej aliancie. Na proteste sa podľa DPA zúčastnili aj poprední ľavicoví politici.

V Lyone, treťom najväčšom meste Francúzska, údajne došlo k potýčkam medzi demonštrantmi a políciou, uvádza DPA s odolaním na francúzske médiá. Policajti boli údajne zasiahnutí fľašami a zábavnou pyrotechnikou.

Francúzska krajne pravicová strana RN získala v nedeľnom prvom kole približne 34 percent hlasov. Na druhom mieste sa umiestnila ľavicová koalícia Nový ľudový front (NFP) s približne 29 percentami.

Tretie miesto predbežne patrí centristickému bloku prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý podporilo 20,5 percenta až 23 percent voličov.

PARIS: Riots break out in Paris France after right-wing wins French elections. Thousands gathered to protest after Marine Le Pen’s victory, winning the first round of the parliamentary elections.



Video by Peter H (FreedomNewsTV) Desk@freedomnews.tv to license pic.twitter.com/hm9lV4AU6S