11. júl 2024 Rastislav Búgel Politika Premiér Fico VARUJE: Očakáva, že na Slovensku sa stane ďalší ATENTÁT! Fico obvinil opozíciu z pokračujúceho šírenia nenávisti. Zároveň vyjadril presvedčenie, že na Slovensku príde k ďalším atentátom.

Robert Fico niekoľko týždňov po atentáte 1. júla opäť nastúpil do práce. 5. júla sa potom prvýkrát od útoku v Handlovej predstavil na verejnosti. Zúčastnil sa cyrilo-metodských osláv na Devíne.

Premiér zverejnil video, v ktorom hovorí, že tieto jeho kroky „liberálnu a progresívnu opozíciu a ich médiá vytočilo do nepríčetna.“

Hovoril o tretej svetovej vojne

Fico vo videu ďalej naznačil, že poslanci Smer-SD nebudú v europarlamente pravdepodobne v žiadnej frakcii. Ďalej dodal, že „Smer a jeho poslanci nebudú v Národnej rade SR súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO.“

„Chápem želania Ukrajiny, je to suverénna krajina, ale členstvo Ukrajiny v NATO je akurát tak zárukou tretej svetovej vojny. Hoci úprimne povedané, aj bez členstva Ukrajiny v NATO nie sme od nej ďaleko, ak sa pozrieme, ako niektoré vyspelé demokracie podkurujú pod kotlom,“ uviedol premiér Robert Fico.

Vyvrheľ a odkundes

Opäť sa vrátil k úvodu videa, v ktorom hovoril o „rastúcej nervozite“ na Slovensku. „Šimečka, Matovič či Gröhling sa spoliehali, že po atentáte sa nevrátim do aktívnej politiky, čo by ústavne znamenalo pád vlády a ústavnú krízu a mimoriadne obtiažne zostavovanie novej vlády. Asi by boli predčasné parlamentné voľby,“ povedal.

„Smejem sa na tom ale zdá sa, že ani Orbán nie je medzinárodne taký vyvrheľ, ako som ja po piatom júli vyvrheľ a odkundes doma pre opozíciu a ich médiá,“ uviedol Fico.

Varuje pred ďalším atentátom

Strelca z Handlovej opakovane označil za opozičného aktivistu: „Sú desiatky dôkazov, ako aktívne vystupoval a správal sa na vašich podujatiach.“ Podľa Fica opozícia nesie plnú zodpovednosť za to, ako „štvali a k násilným akciám motivovali svojich aktivistov.“

Premiér vyjadril presvedčenie, že na Slovensku dôjde k ďalšiemu atentátu. „Vy svojím správaním po piatom júli opätovne napádate k podobným činom ďalších vašich aktivistov. Že k ním príde, nepochybujem ani sekundu,“ povedal premiér a dodal: „Naďalej vytvárate atmosféru, že politického oponenta, keď ho neviete poraziť v demokratickej politickej súťaži, tak ho jednoducho zatvoríte. A ak to nebude stačiť, vyprovokujete nejakého úbožiaka, aby urobil to, čo sa stalo v Handlovej 15. mája tohto roku.“

