30. august 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Preslávila ho cesta na detskom kolese do Ruska: Košičan teraz s nožom PREPADOL kvetinárstvo Ján sa vlani pokúsil dostať do Ruska na detskom kolese. Teraz s nožom v ruke prepadol košické kvetinárstvo.

Viac ako pred rokom svet obletela správa o Slovákovi Jánovi Mazákovi. Na detskom plávacom kolese sa pokúsil dostať do Ruska.

Skončil v base

So sebou si zobral ruksak a igelitky, v ktorých bolo 300 eur, uterák a skladby, ktoré zložil a ktoré velebili Putinove Rusko. Pohraničníci ho zadržali v neoprénovom odeve, keď nelegálne priplával do ruskej Leningradskej oblasti z Estónska cez hraničnú rieku Narva.

Košičan neskôr vysvetlil, že „Matička Rus“ je jeho vysnívaná a milovaná krajina skutočnej slobody a demokracie a pokúsil sa tam utiecť kvôli odporu k vládnucemu režimu v Európskej únii, neúmernému zdražovaniu, neúmernej propagande LGBT komunity v západnom svete, vrátane jeho domoviny.

Mazáka chytili, obvinili z nelegálneho prekročenia hraníc a vo väzení strávil dva mesiace a dostal pokutu 200 eur, ktorú mu neskôr súd odpustil.

Lúpil s nožom v ruke

Najnovšie sa opäť dostal do problémov so zákonom, tentoraz tým slovenským. Ako informuje Čas.sk, Ján Mazák s nožom v ruke vylúpil kvetinárstvo.

„V piatok (23. augusta) popoludní vošiel do prevádzky muž, ktorý sa tváril, že si prišiel kúpiť kvetináč. Kým mu ho predavačka pripravovala, muž obišiel predajný pult, pristúpil k nej a k bruchu jej priložil kuchynské náradie s nožom. Začala sa brániť, no aj napriek jej odporu ju muž chytil za ruku, snažil sa jej priložiť nôž ku krku a povedal, aby sa presunula k pokladnici a dala mu z nej peniaze. Žena z obavy o život začala vyberať peniaze, pričom muž stál celý čas v jej blízkosti. Podľa jeho pokynov vložila peniaze do igelitovej tašky, tú muž vzal a ešte predtým, ako odišiel, jej povedal, aby nekričala, a potom vzal nohy na plecia a ušiel," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Spáchal ďalšie trestné činy?

Podľa portálu tvnoviny.sk si odniesol 250 eur. Z lupu sa však dlho netešil, skončil v rukách kriminalistov.

Obvinili ho z lúpeže a vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Ak mu dokážu vinu, môže si odsedieť osem rokov. Ako sa ukázalo, lúpež v kvetinárstve možno nebola jediným jeho prehreškom.

„Policajti vykonávajú ďalšie procesné úkony na zistenie, či obvinený muž nemá spojitosť aj s inými obdobnými skutkami v meste Košice,“ dodala policajná hovorkyňa.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

7 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk