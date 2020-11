Prežijú vôbec zničujúcu krízu? 5 obľúbených prevádzok v Prešove hodnotí koronavlny

Z nášho pohľadu jasnej pomoci, ktorá by ako tak to gastro naštartovala, by bolo zníženie DPH pre stravovacie služby, hoci len krátkodobo. Taká Viedeň po prvej vlne rozdala obyvateľom peňažné poukazy. To sa javí ako priama pomoc pre oživenie gastronómie. Aj mesto Prešov nám pomohlo vo forme, že sme si mohli bezplatne ponechať a prevádzkovať terasy aj v zimných mesiacoch. Mesto navyše prevádzkam v centre umožnilo nahradiť stánky, ktoré sú súčasťou vianočných trhov. Veríme, že aspoň takáto náplasť poteší.