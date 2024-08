23. august 2024 Jakub Forgács Regióny Príbeh z MHD, ktorý chytí za srdce: Tomáš sa zachoval ako skutočný FRAJER Majú mladí ľudia ešte úctu k starším? Príbeh z banskobystrickej MHD je dôkazom, že vedia milo prekvapiť.

Zdroj: Mestská polícia BB

Na sociálnej sieti sa objavil opis udalosti, ktorá sa v stredu odohrala v jednom z autobusov MHD v Banskej Bystrici. Všetko to začalo tým, že staršia pani dobehla na autobus.

Nečakaná pomoc

Ako uvádza administrátor skupiny na sociálnej sieti, šofér bez problémov počkal. „Pani nastúpi, podáva mu desaťeurovku a pýta si lístok za 50 centov. Šofér smutne krúti hlavou: ‚Pani, ale ja vám nemám vydať‘. Vyzerá to na patovú situáciu, ale len krátku chvíľu. Vedľa stojaci chlapec (odhadom stredoškolák) vyťahuje peňaženku a podáva panej euro,“ píše v príspevku.

„Tá naňho vďačne pozerá, ale hovorí, že ona by chcela len rozmeniť tú desiatku. To ale chlapec nemá, vtláča jej do ruky eurovku a hovorí: ‚kúpte si ten lístok, ja si vezmem len výdavok‘,“ pokračoval administrátor. Pani po kúpe lístka vrátila chlapcovi výdavok a spýtala sa ho na meno a to, odkiaľ je. Predstavil sa ako Tomáš zo Sásovej.

Šľachetný mladík

„Jaj, tam ja nechodím, tak neviem, kedy ťa znovu stretnem… To je v poriadku, uzatvára s úsmevom Tomáš,“ píše sa v príspevku, ktorý je ukončený slovami: „Milý Tomáš zo Sásovej, ďakujem za ten zážitok. A zostaň taký, aký si, svet bude o kúsok lepší.“

Pod príspevkom, ktorý získal stovky „lajkov“, pribudli komentáre ľudí, ktorí vyzdvihli Tomášovu ochotu pomôcť staršej panej. Pomyselný palec hore dávame aj my.

