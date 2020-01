1. január 2020 Regióny Pribudne v BBSK lákadlo pre turistov? Novinka s koňmi, akú zatiaľ na Slovensku nemáme

Banskobystrický kraj v počte prenocovaní rekordne rástol. Kde ich evidujú najviac?

4 Galéria

V treťom štvrťroku 2019 rástol Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v počte prenocovaní najrýchlejšie zo všetkých krajov Slovenska. Rast bol až 17-percentný. Oproti prvým deviatim mesiacom roku 2018 sa v kraji za tri štvrťroky 2019 vygenerovalo o 250 404 pre­nocovaní viac. Informovali o tom zástupcovia Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus.

Najväčší podiel na tomto raste mal okres Banská Bystrica, kde bol nárast o 70 000 preno­covaní, nasledoval okres Brezno s nárastom o 57 000 preno­covaní, Žiar nad Hronom s nárastom o 34 000 preno­covaní a okres Brezno, kde tvoril nárast 16 000 prenocovaní.

Najviac prenocovaní

Najvyšší medziročný nárast počtu prenocovaní zaznamenal spolu s Banskou Bystricou okres Krupina, a to najmä vďaka kúpeľnému mestu Dudince. Druhé miesto patrí okresu Zvolen a tretie okresu Brezno.

Medzi samosprávami najväčší počet evidovaných prenocovaní vygenerovali Dudince – až 290 000, nasledujú Banská Bystrica a obec Horná Lehota so 116 000 preno­covaniami, Donovaly so 113 000 preno­covaniami a Sliač, kde za dané obdobie zaznamenali 100 000 preno­covaní.

Pribudnú konské trasy?

Podľa predsedníčky KOCR Banskobystrický kraj Turizmus Ivety Niňajovej by chceli do roku 2022 zvýšiť počet prenocovaní v kraji za rok až na 2,5 milióna. „Banskobystrický kraj je krajom s najnižším podielom zahraničných návštevníkov a práve toto je klientela, na ktorú by sme sa chceli v najbližšom čase zamerať,“ povedala.

Jedným z produktov, ktorý by mohol do kraja priviesť viac zahraničných turistov, je tzv. konské putovanie. „V Poľsku a Maďarsku máme totiž veľa zahraničných klientov z celého sveta, ktorí majú záujem o tento typ turistiky. Konské trasy však zatiaľ na Slovensku nemáme. Toto by sme chceli zmeniť tak, aby sme maďarské konské trasy prepojili s Muránskou planinou. Je to totiž produkt vysoko príjmový, pretože títo turisti ostávajú dlhší čas na pobyte a nechávajú v regióne oveľa viac peňazí ako výletníci, ktorí k nám prídu len na víkend,“ priblížila.

Foto: ilustračné

4 Galéria

Zdroj: TASR