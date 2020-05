24. máj 2020 Správy Zo Slovenska Prekvapivé zistenia: Nie všetky e-shopy zarábali. Niektoré poriadne padli

Pandémia nového koronavírusu priniesla nárast tržieb iba pre 42 % e-shopov.

Zástupcovia slovenských e-shopov bojovali počas pandémie najmä s logistickými problémami a výpadkom dodávateľov. Investície však neznížili, naopak, štyri z desiatich online obchodov pridali do svojho portfólia nové produkty.

Z výsledkov prieskumu tiež vyplynulo, že pätine opýtaných sa tržby počas koronakrízy nezmenili, naopak, 37 % slovenských e-commerce firiem tržby poklesli. V prípade, že tržby e-shopom narástli, najčastejšie išlo o nárast vo výške 16 až 30 %. Naopak, pri poklese tržieb zaznamenali obchodníci straty vyššie ako 30 %.

Meškanie

Zástupcovia e-shopov počas pandémie najčastejšie bojovali s dlhšími dodacími lehotami tovarov alebo služieb a výpadkom dodávateľov. Problémy s meškaním balíkov zasiahli šesť z desiatich slovenských e-shopov.

Takmer 80 % z nich sa vyjadrilo, že ich balíky smerom ku zákazníkom meškali v priemere 1 až 6 dní.

„Z krízy vychádzajú víťazne tí, ktorí sa vedia najefektívnejšie prispôsobiť zmene správania sa spotrebiteľov. Jednou z ciest sú investície do nových produktov, zákazníckej skúsenosti, marketingu, prípadne akvizícií, ktoré posilnia produktové portfólio firmy tak, že dokážu naplniť očakávania a dopyt spotrebiteľov,“ vysvetlila Ivana Mazániková, partnerka KPMG na Slovensku zodpovedná za sektor maloobchodu.

To, že väčšina slovenských e-shopov je na správnej ceste, potvrdzuje zistenie prieskumu, že dve tretiny z nich nezmenili, alebo dokonca zvýšili svoje investície do ďalšieho rozvoja svojho online podnikania. Taktiež viac ako tretina slovenských e-commerce firiem v reakcii na súčasnú situáciu zaradila do svojho portfólia nové produkty alebo služby.

Takmer 30 % respondentov prieskumu KPMG a ui42 spustilo v rámci svojich e-shopov v čase koronakrízy výpredaje a zľavy. Medzi najpredávanejšie produkty v období pandémie patrili podľa prieskumu pomôcky na ochranu zdravia a podporu imunity. Svoje produkty a služby slovenské e-shopy promujú najčastejšie platenou reklamou cez Google Ads alebo na sociálnych sieťach.

Prínosná podpora?

Aj keď štát prijal množstvo opatrení na podporu podnikateľov v kríze, takmer polovica zástupcov e-commerce na Slovensku sa podľa zistení prieskumu nevie vyjadriť k tomu, či sú tieto opatrenia pre ich e-shop prínosné.

Prieskum zrealizovali spoločnosti KPMG na Slovensku a ui42 formou online dotazníka v mesiaci máj 2020. Dotazník vyplnilo 80 zástupcov slovenských e-shopov.

Z nich 51 % predáva tovar iba koncovým zákazníkom, zvyšní respondenti predávajú tovar alebo služby aj pre iné firmy. Viac ako tretina respondentov pôsobí v segmente hobby a voľný čas, nasleduje oblečenie, móda a obuv (27 %) a domácnosť, bývanie a kancelária (22 %).

Dve tretiny e-shopov z prieskumu malo za minulý finančný rok obrat do 250.000 eur. Iba na Slovensku pôsobí 52 % respondentov. Kamennou predajňou disponovalo v čase prieskumu 46 % účastníkov ankety.

Zdroj: TASR