Primátor Polaček opäť prosil premiéra Pellegriniho o odpustenie 15 miliónového dlhu Košíc

8. január 2020

Táto suma predstavuje doposiaľ neuhradenú časť 20-miliónovej návratnej finančnej pomoci, ktorú vláda v roku 2014 poskytla mestu Košice.

Zdroj: Mesto Košice

List premiérovi Petrovi Pellegrinimu so žiadosťou o odpustenie 15,2 miliónového dlhu, odovzdal primátor košíc Jaroslav Polaček v utorok 7. januára priamo na Úrade vlády SR.

Bratislave dlh odpustili

Argumentoval aj tým, že vláda koncom novembra minulého roka schválila odpustenie podobnej návratnej finančnej výpomoci, ako bola poskytnutá mestu Košice, aj Bratislave v celkovej výške 10 miliónov eur.

Hlavnému mestu súčasne schválila poskytnutie dotácie vo výške 14,6 miliónov eur na ďalšie investičné zámery. Vláda podľa neho podobne postupovala aj v roku 2014, keď schválila uznesenie, ktorým odpustila mestu Žilinu dlh vo výške 17,5 milióna eur.

„Metropola východu a jej obyvatelia si zaslúžia od vlády taký istý prístup ako v obdobných prípadoch v minulosti. V rámci znižovania regionálnych rozdielov majú Košice právo na to, aby sa k nim pristupovalo rovnakým metrom. Ak by nám vláda odpustila splácanie pôžičky po našich predchodcoch, bola by to veľká úľava pre celé mesto. Finančné prostriedky by sme použili na rozvoj infraštruktúry ako je napr. Modernizácia električkových tratí, rekonštrukciu Slaneckej cesty, budovanie nových cyklistických chodníkov a na ďalšie investície v oblasti dopravy, školstva, sociálnych služieb alebo športu,“ uviedol.

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) sa oboznámi s obsahom listu, ktorý v utorok (7. 1.) doručil na Úrad vlády SR primátor Košíc Jaroslav Polaček. „Predseda vlády SR sa s obsahom listu primátora Košíc oboznámi a následne naň bude reagovať,“ uviedol tlačový odbor.

Zdroj: kosice.dnes24.sk