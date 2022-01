Zdroj: TASR/František Iván Pripravte sa na DRASTICKÉ zdražovanie pohonných hmôt: BUDE stáť liter benzínu 2 eurá? Cena ropy sa v tomto týždni dostala na sedemročné maximum. Rast sa však podľa analytikov ešte neskončil a chystá sa ďalšie zvyšovanie cien pohonných látok. Onedlho môžete tankovať liter benzínu aj za magické dve eurá.. 23. január 2022 han Zo Slovenska

Zdroj: TASR/František Iván

Barel (159 litrov) severomorskej ropy Brent v stredu (19. 1.) sa v tomto týždni predával za 89,17 USD (78,65 eura). Odborníci predpokladajú ďalšie zdražovanie. A to aj napriek tomu, že už teraz je cena za liter benzínu na Slovensku 1,5.eura.

Cena najpoužívanejšieho 95-oktánového benzínu sa už v súčasnosti približuje k hranici 1,5 eura za liter a cena nafty vzrástla v druhom kalendárnom týždni na 1,384 eura.

Cena rastie

„Trhy sa zatiaľ prikláňajú k názoru, že dopyt po rope bude rásť, čo tlačí jej cenu nahor. Na základe aktuálneho vývoja na ropnom trhu očakávame, že ceny na našich pumpách budú v nasledujúcich týždňoch rásť,“ uviedla pre TASR analytička 365.bank Jana Glasová. Za 95-oktánový benzín už v súčasnosti platíme medziročne o 21 % viac a ešte výraznejšie zdražovanie pocítili majitelia naftových áut. Tí oproti druhému týždňu 2021 tankujú o takmer 29 % drahšie.

Takto pred rokom stál liter benzínu 1,2 eura, teraz o 30 centov viac. Ako uvádza portál TV Markíza, blíži sa čierny scenár a na benzínkach si poriadne priplatíme. Už do niekoľkých mesiacov by to malo byť 1,80 eura za benzín a 1,70 eura za naftu. Predpovedá to investičná banka JPMorgan.

Prečo tak stúpne?

Dôvodom rastu cien ropy sú podľa hlavného ekonóma Trinity Bank Lukáša Kovandu utorková explózia ropovodu medzi Tureckom a Irakom a najmä pondelkový dronový útok jemenských povstalcov v Spojených arabských emirátoch. Ten by mohol znemožniť snahu o rokovanie medzi USA a Iránom o jadrovej zmluve a o zrušení sankcií vrátane obmedzení vývozu iránskej ropy.

Nervozitu na trhu umocňuje tiež skutočnosť, že Rusko naďalej sústreďuje svoje vojská blízko hranice s Ukrajinou. Prípadný ruský útok na Ukrajinu by mohol viesť k ochromeniu dodávok ropy či zemného plynu.

Glasová pripomenula, že rast ceny ropy podporujú aj trhové očakávania, že nový variant koronavírusu omikron nezníži globálny dopyt po čiernom zlate. Nová mutácia koronavírusu je síce silno infekčná, ale nie je až taká silná, ako predchádzajúce varianty.

To spolu s vyššou zaočkovanosťou obyvateľstva umožňuje, aby vlády jednotlivých krajín nechávali ekonomiku otvorenú a nezavádzali až také prísne protipandemické opatrenia. Okrem toho, kartel OPEC+ zvyšuje svoju produkciu pomalšie v porovnaní s dohodou, a to z dôvodu nedostatku kapacít v niektorých producentských krajinách. Nižšia ponuka tak tlačí ceny ropy nahor.

Viac o zdražovaní pohonných hmôt si prečítate pod obrázkom.

Dve eurá za liter?

Ako portál tvnoviny.sk ešte pripomína, najhorší scenár vývoja cien pohonných hmôt na Slovensku, môže vyhnať liter benzínu až na magickú hranicu dvoch eur. Už dnešné ceny sú poriadnym ťahom do peňaženiek. Veď sú najvyššie u nás a nie v Poľsku, Maďarsku, Rakúsku či Česku. Posledné dva štáty majú oproti Slovensku akurát tak drahšiu naftu.

Investičná banka JPMorgan predpovedá, že na konci roka by sa cena za jeden barel mala vyšplhať až na 125 dolárov. Vtedy by stál liter benzínu na Slovensku až 1,80 eura!

To však nie je*** všetko. Analytici z investičnej banky totiž zašli ešte ďalej. Podľa nich sa má cena za jeden barel dostať až na hranicu 150 dolárov. „Za takúto cenu by sa malo čierne zlato predávať začiatkom budúceho roka. To by sa už cenovky na benzínkach veľmi blízko priblížili k dvojeurovej hranici,“*** uzavreli na tvnoviny.sk.

FOTO: ilustračné

