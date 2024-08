13. august 2024 ELA Správy Rôzne Pripravte sa na EXTRÉM: V Bratislave môže byť v stredu až 38 °C! Kde je 3. stupeň výstrahy? Horúčavy budú navyše pokračovať a výstrahy platia aj pre štvrtok, keď môže byť na juhozápade až do 37 stupňov, varuje SHMÚ.

Zdroj: TASR/DPA

Slovensko čaká neznesiteľné a doslova extrémne počasie. Na vine sú čoraz vyššie teploty, no aj neustála prítomnosť vlhšieho vzduchu, ktorá prináša dusno a s ním rastie aj pocitová teplota. Už zajtra budeme atakovať nové extrémy, informuje iMeteo.sk.

Dnešné maximálne teploty by sa na našom území mali pohybovať v intervale od +30 do +35 °C. V najteplejších lokalitách nášho územia nevylučujeme, že by sa teploty mohli výnimočne dostať až na hodnoty ľahko cez +35 °C.

„V priebehu zajtrajšieho dňa však s istotou hranicu +35 °C prekročíme a tu sa teploty nezastavia. Podľa aktuálnych prepočtov numerických modelov nás zajtra čaká najteplejší deň týždňa,“ informuje iMeteo.

Teploty na väčšine Slovenska vystúpia nad hranicu +30 °C, pričom na prakticky celom západe sa dostanú teploty až nad +35 °C. Najteplejšie by malo byť na juhozápade, predovšetkým v okresoch Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky, kde by sa teplota mohla dostať až na extrémnych +37 °C.

V Bratislave a okolitých okresoch (Nitriansky a Trnavský) môže byť v stredu až 38 stupňov, platí výstraha najvyššieho 3. stupňa. Extrémne teplo zasiahne takmer celé územie Slovenska, varuje SHMÚ.

Zdroj: Dnes24.sk