1. august 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Profesor odhalil, KTO vyhrá prezidentské voľby v USA: Ešte NIKDY sa nepomýlil! Americký profesor sa pri odhadovaní výsledkov prezidentských volieb za desiatky rokov ešte nepomýlil. Koho vidí ako víťaza najbližších volieb?

Zdroj: TASR/AP

Americký historik Allan Lichtman je v USA známou postavou. V 80. rokoch minulého storočia totiž vymyslel unikátnu metódu. Vďaka nej od roku 1984 správne uhádol všetkých víťazov tamojších prezidentských volieb.

Ako informuje server aktualne.cz, tri mesiace pred prezidentskými voľbami ich aj po odstúpení Bidena podľa Lichtmana vyhrajú demokrati na čele s Kamalou Harrisovou.

Unikátny systém kľúčov

„Lichtmanov systém s názvom 13 kľúčov k Bielemu domu sú jednoduché otázky skúmajúce politické prostredie pred voľbami, na ktoré si jednotlivec odpovie buď áno, alebo nie,“ vysvetľuje portál.

Ak je šesť alebo viac odpovedí s výsledkom „nepravda“, dôjde k výmene strán v Bielom dome.

Ak je za nepravdivé označených menej ako šesť odpovedí, zvíťazí úradujúci prezident.

Aj keď Demokratická strana po odstúpení Bidena stratila jeden z 13 kľúčov, a síce, že kandidátom vládnucej strany je úradujúci prezident, profesor stále verí v jej úspech. Aby prehrali, museli by podľa Lichtmana stratiť ďalšie tri kľúče.

Nič nie je isté

Posledné prieskumy dávajú približne rovnaké šance obom – Trumpovi aj Harrisovej. Aktuálna viceprezidentka má nomináciu takmer istú, no strana si oficiálne začne vyberať tento štvrtok a jasno by mala mať do 7. augusta.

„Ak by sa Harrisová kandidátkou nestala, vládnuca strana môže prísť o ďalší kľúč. Pokiaľ sa ale demokrati chytia za nos, myslím, že sa nemusíme báť, že sa v novembri do Bieleho domu vráti Trump,“ povedal Lichtman pre Aktualne.cz.

Akými kľúčmi sa historik pri svojich predpovediach víťazov riadi? Dozviete sa to na ďalšej strane!

Zdroj: Dnes24.sk