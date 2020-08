3. august 2020 Eva Mikulová Cestovanie Ryanair spustil lety z Košíc do Prahy, prvých cestujúcich vítala vodná brána, FOTO

Prvý inauguračný let bol taký, ako sa patrí. Nechýbala vodná brána aj malé pohostenie pre pasažierov.

9 Galéria

Foto: Eva Mikulová

Lacno, rýchlo a bezpečne. Tak by sa dal charakterizovať prvý let nízkonákladovej spoločnosti Ryanair, ktorá v pondelok 3. augusta priviezla pasažierov z Prahy do Košíc a následne ňou odleteli ďalší cestujúci do Prahy.

Vodná brána i pohostenie

Ako je už na letiskách vo svete zvykom, prvý tzv. inaugaručný let má svoje slávnostné rituály. Patrí k nemu i atraktívna vodná brána, cez ktorú lietadlo prejde po pristáti. Bolo tomu tak i teraz a pasažieri dostali i malé pohostenie.

Prví cestujúci z Prahy do Košíc si let pochvaľovali. „Bolo to pohodlné a leteli sme asi hodinu,“ prezradila nám Dominika, ktorá priletela do Košíc za rodinou. I Košičan Ivan, žijúci dlhé roky v Prahe sa z novej linky teší. „Lieta v dobrých časoch a určite ju budem často využívať,“ hovorí.

Výstup z lietadla trval trochu dlhšie, pretože každý cestujúci, vrátane transferových, musí vyplniť na letisku v Slovenskej republike formulár, v ktorom uvedie svoje kontaktné informácie.

Vypísaný formulár slúži na jednoduchšie vyhľadávanie cestujúceho v prípade podozrenia na výskyt prenosnej choroby na palube počas letu. Jeho funkciou je ochrana verejného zdravia všetkých obyvateľov, preto je dôležité vypísať ho úplne a presne.

Lety dvakrát týždenne

Lety do českej metropoly sú prevádzkované dvakrát týždenne vždy v pondelok a v piatok, s odletom z Prahy o 12:35 a príletom do Košíc o 13:55.

Následne sú odlety z Košíc plánované o 14:20 a s príletom do Prahy o 15:35. Na linke je nasadzované lietadlo typu Boeing 737–800 s kapacitou 189 sedadiel.

Popri spojení Košice – Londýn Stansted ide o druhú linku, ktorú Ryanair z Košíc aktuálne prevádzkuje.

Do Košíc lietajú České Aerolínie z Prahy, Austrian Airlines z Viedne, Wizzair z Londýna-Luton a Ryanair z Londýna-Stansted.

Obnovenie ostatných leteckých spojení Eurowings z Dusseldorfu a LOT Poľské Aerolínie z Varšavy závisí od rozhodnutia jednotlivých leteckých spoločností.

Charterová letná sezóna v Košiciach odštartovala 28. júla, odkedy sa z Košíc lieta na dovolenky k moru na južný Cyprus.

Zdroj: Dnes24.sk