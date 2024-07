28. júl 2024 Lifestyle Radi skáčete hlavičky do bazéna? BACHA! Hrozí vám ochrnutie, dokonca aj SMRŤ Poškodené stavce, zlomená chrbtica a v niektorých prípadoch až smrť. Skákanie do bazéna môže byť poriadne nebezpečné.

Leto ide ruka v ruke s radovánkami v bazéne. Keď sa to preženie, obľúbená forma relaxu môže mať doživotné následky. Len za posledných niekoľko dní museli v nemocnici na Kramároch operovať niekoľko detí so zlomenou chrbticou. Išlo o štyri prípady detí od 10 do 14 rokov.

Ako informujú tvnoviny.sk, zranili sa, keď skákali do bazéna!

Hlavou narazili o dno bazéna a poškodili si krčné stavce.

Dajte si pozor!

Ak radi skáčete do bazéna, dajte si pozor na hĺbku. Na skákanie šípok totiž podľa neurochirurga nestačia ani také, ktoré sú hlboké 150 centimetrov.

„Mechanizmus úrazu je taký, že hlava narazí na dno bazénu. Na hlave nemusí byť veľké poranenie. Hlava príde k predklonu, čo vyvíja silu na krčné stavce. A jeden alebo dva sa môžu poškodiť,“ vysvetlil pre server neurochirurg Benedikt Trnovec.

Ochrnutie aj smrť

Vo vyššie spomenutých prípadoch sa podarilo zachrániť všetky deti a pravdepodobne sa aj vyhnú trvalým následkom. Nemusí to tak však dopadnúť vždy.

„Spektrum následkov je široké. Od úplného ochrnutia pacienta na vozíčku, v extrémnom prípade až smrť. Keď príde k poraneniu priamo pod lebkou, vtedy môže prísť až k zástave dýchania,“ dodal.

