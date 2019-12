22. december 2019 Rôzne Chcú byť vaši rodičia na Vianoce sami? Doprajte im to

Rodičia môžu mať dobré dôvody na svoje rozhodnutie, potrebujú už viac pokoja a ticha, sú zvyknutí na svoje poriadky, obrady.

Zdroj: TASR

Pokiaľ si to rodičia želajú, deti by ich mali nechať tráviť Vianoce osamote. Terapeutka z online poradne Ligy za duševné zdravie Jolana Kusá pripomenula, že je to dokonca povinnosťou detí. „Sú predsa dospelí a svojprávni. Dôležité je, aby mali istotu, že sú u vás vítaní, aj vy aby ste si boli istí, že vaše pozvanie je úprimné,“ odporúča.

Rodinné sviatky

Rodičia podľa jej slov môžu mať dobré dôvody na svoje rozhodnutie, potrebujú už viac pokoja a ticha, sú zvyknutí na svoje poriadky, obrady. Niekedy nechcú rušiť svoje deti, chcú dopriať intimitu rodine, priestor na vybudovanie a užitie si svojich rodinných sviatkov. „Zdá sa, že nie je práve doba veľkých rodín za jedným stolom, čo aj štedrovečerným. Vaši rodičia vedia, ako rýchlo žijete, naháňate čas, a tak vám ten sviatočný chcú dopriať pre vašich najbližších, manžela, manželku a deti,“ tvrdí odborníčka.

Poukázala na to, že do sviatkov vstupuje polovica cudzieho elementu – zvykov a obradov partnera. „Rodičia by sa museli prispôsobiť, prejaviť toleranciu, mohli by sa cítiť nepohodlne. Dôležité je, aby vedeli, že ich navštívite a vaša návšteva bude srdečná a z lásky, nie povinná, lebo sa to patrí. Tiež je dôležité, aby vedeli, že tie dvere u vás sa nezatvoria pre nich, nech by sa rozhodli akokoľvek,“ odporúča Kusá.

Pripomenula, že úcta a ohľaduplnosť sú prejavmi lásky rozhodne viac ako robiť dobre niekomu, no nasilu. „Aj keď by rozumné argumenty boli, trebárs na tej druhej strane by ste mali istotu, že je o nich postarané, že sú zdraví a v poriadku. Život vám vracia ten pocit obáv o nich, ktorý oni zažívali celé vaše detstvo,“ uzavrela.

Zdroj: TASR