11. jún 2024 TOS Lifestyle Radko po Ruži pre nevestu: Rozdávať zľavové kódiky NECHCE! A čo ďalej, Slovenka alebo Nórka? Bude si Radko Urbanyak po skúsenostiach z Ruže pre nevestu hľadať priateľku na Slovensku alebo v Nórsku?

Druhá séria reality šou Ruža pre nevestu je už minulosťou. Vyvolenou ženícha Radka Urbanyaka sa stala aj nestala východniarka Stanka Lučková.

Stala preto, že si ju vybral a pomyselnú súťaž o jeho srdce vyhrala. Nestala preto, lebo spolu v reálnom živote nie sú.

Slovenka či Nórka?

Mladý podnikateľ v gastre žijúci v Nórsku poskytol pre portál Plus jeden deň rozhovor, v ktorom sa nevyhol otázke, či bude ďalej hľadať lásku na severe alebo chce Slovenku. Odpovedi sa už ale vyhol.

„Teraz nie som vôbec naladený, že idem niekoho hľadať. Bolo toho dosť emočne, fyzicky, psychicky, teraz sa idem viac fokusovať na biznis, sám na seba, na zdravie,“ uviedol.

Kódiky rozdávať nechce

Niektorí účinkujúci v rôznych reality šou vedia následne šikovne využiť svoju popularitu a stanú sa z nich influenceri. Ako plánuje naložiť so získanou popularitou Radko?

„Určite mám nejaké nápady a aj vidím, že je tam záujem zo strany ľudí. Niektorí ma aj kontaktujú a nedávno som spravil jedno reklamné video pre známu automobilku. Spravil som prvýkrát v živote také video a normálne sa mi to páčilo a aj ma bavilo to robiť,“ rozhovoril sa pre Plus jeden deň.

Venovať sa trochu aj niečomu takému nemusí byť podľa jeho slov zlé. „Mám nejaké nápady, chcem začať robiť drinky, ktoré si ľudia môžu spraviť doma, keďže som z toho biznisu, ale že by som robil nejaké zľavové kódiky a spolupráce a zarábať týmto spôsobom a živiť sa tým Instagramom, to určite nie,“ poznamenal.

Robiť to chce tak, aby iných inšpiroval.

Zdroj: Dnes24.sk