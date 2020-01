13. január 2020 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: Od prvého verejného rozhlasového vysielania uplynulo 110 rokov

Pranostika na dnes znie: "V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato." Meniny oslavuje Rastislav. V pondelok (13. 1.) oblačno, miestami hmla. Teploty 1 až 6 °C.

Západ: prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 1 až –2 a najvyššie denné teploty 3 až 6 °C.

Stred: prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 0 až –5 a najvyššie denné teploty 1 až 5 °C.

Východ: prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 0 až –4 a najvyššie denné teploty 1 až 5 °C.

Meniny má Rastislav

Mužské meno Rastislav má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená „ten, kto rastie v sláve“. Nositeľov tohto mena oslovujeme Rasťo, Rastík a patrí medzi menej zaužívané.

Rasťovia, ktorí majú meniny 13. januára, sú zdržanliví, pedantní ľudia a veľmi dobrí pozorovatelia. Majú svoj vysnívaný svet, do ktorého smie nazrieť len niekoľko blízkych ľudí. Sú sympatickí, rozvážni a materiálne založení.

Rasťovia chcú, aby sme ich ľúbili, ale nie sú si istí, či budú vedieť vyjadriť lásku, ktorú cítia. Reagujú niekedy uštipačne alebo oneskorene.

Aj keď sa zdá, že Rasťovia študujú viac z povinnosti ako z ozajstného záujmu, sú dokonale spôsobilí na dlhotrvajúce štúdium, síce bez nadšenia, ale zato svedomito. Môžu sa stať, napríklad, vysokými úradníkmi, uplatnia sa aj v oblasti priemyslu.

Stalo sa doma

1923 – Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska rozhodlo o demontáži strojov z hutníckych a železiarskych podnikov v Krompachoch a vo Zvolene.

1997 – Prezident Slovenskej republiky (SR) Michal Kováč vyhlásil referendum so štyrmi otázkami. Tri sa týkali vstupu SR do NATO a štvrtá priamej voľby prezidenta SR.

Stalo sa vo svete

1559 – Alžbetu I. korunovali za kráľovnú Anglicka.

1703 – Vydali prvé ruské tlačené noviny „Vedomosti“. V súvislosti s touto udalosťou si pripomínajú zamestnanci ruských printových médií – Deň ruskej tlače.

1893 – V Bradforde sa začala dvojdňová konferencia, na ktorej vznikla Nezávislá robotnícka strana (Independent Labour Party), predchodkyňa dnešnej Strany práce (Labouristická strana – Labour Party).

1898 – V parížskych novinách L'Aurore uverejnili otvorený list spisovateľa Emila Zolu J'accuse…! (Žalujem…!), adresovaný francúzskemu prezidentovi Felixovi Fauremu týkajúci sa Dreyfusovej aféry. V liste žiadal obnovenie procesu z roku 1894, keď dôstojníka Alfreda Dreyfusa odsúdili za údajnú špionáž v prospech Nemecka a Talianska na doživotné väzenie.

1910 – V USA sa uskutočnilo prvé živé rozhlasové vysielanie opery s tenoristom Enricom Carusom z newyorskej Metropolitnej o­pery.

1915 – Stredné Taliansko postihlo silné zemetrasenie a najhoršie následky zanechalo v meste Avezzano. O život prišlo takmer 30 000 osôb.

1935 – V oblasti Sárska sa uskutočnilo referendum, v ktorom 90,8 percenta oprávnených voličov hlasovalo za opätovné začlenenie do Nemecka. Rada Spoločnosti národov na základe referenda 17.1. toho roku rozhodla o pripojení Sárska k Nemecku.

1963 – V hlavnom meste Toga v Lomé našli pred americkým veľvyslanectvom mŕtveho prezidenta Sylvanusa Olympia.

1966 – Robert Clifton Weaver bol prvým černochom, ktorý získal miesto v americkom vládnom kabinete, keď sa stal ministrom pre bývanie, mestský rozvoj a výstavbu.

1991 – Sovietski vojaci zaútočili na rozhlasové a televízne centrum a obsadili niekoľko ministerstiev v hlavnom meste Litvy vo Vilniuse, pričom zahynulo 15 osôb, vyše 160 bolo zranených a 64 ostalo nezvestných.

1993 – Uskutočnil sa štart misie STS-54 raketoplánu Endeavour.

2001 – Minimálne 725 mŕtvych a veľký počet zranených si v Salvádore vyžiadalo silné zemetrasenie, ktoré zasiahlo Strednú Ameriku a juh Mexika.

2003 – Afganistan oznámil, že pristúpil k Medzinárodnému trestnému súdu (ICC). Otvoril tým cestu pre vydanie a proces s vojenskými veliteľmi obviňovanými z porušovania ľudských práv.

2004 – Najmasovejšieho vraha v modernej britskej histórii Harolda Shipmana, alias Doktora Smrť, našli obeseného v jeho cele. Lekára uznal v roku 2000 súd v Prestone vinným z vrážd 15 pacientov a vymeral mu doživotný trest väzenia.

2009 – Britská kráľovská pošta vydala sériu poštových známok oslavujúcich ikony britského návrhárstva 20. storočia. Medzi desiatkou produktov sa nachádzajú autobus double-decker, nadzvukové dopravné lietadlo Concorde, či auto Mini.

Monacké knieža Albert II. dosiahol južný pól po dvojdňovej bežkárskej výprave naprieč Antarktídou. V jeho tíme sa nachádzali aj lekár a jeho priateľ, juhoafrický dobrodruh Mike Horn.

2012 – Luxusná výletná loď Costa Concordia s vyše 4200 pasažiermi a členmi posádky po náraze do podmorského útesu pri ostrove Giglio sa prevrátila na bok a čiastočne potopila. Zahynulo 15 ľudí. Príčinou potopenia výletnej lode bola chyba kapitána.

2014 – Cristiano Ronaldo z Realu Madrid sa stal držiteľom Zlatej lopty FIFA určenej pre najlepšieho futbalistu roka 2013. Za futbalistku roka 2013 podľa FIFA vyhlásili nemeckú brankárku Nadine Angererovú.

2016 – Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) prepustila generálneho sekretára Jeromeho Valckeho. FIFA zbavila Francúza všetkých právomocí v septembri 2015 po obvineniach z nelegálneho predaja vstupeniek na atraktívne zápasy MS 2014 v Brazílii.

Skladba dňa

1956 – Narodil sa Malcolm Foster, exbasový gitarista skupiny Pretenders. Táto rocková formácia vznikla v Londýne v marci 1978, jej zakladateľkou a líderkou bola gitaristka a speváčka Chrissie Hynde. Vo februári 1979 mali v hitparáde prvý singel Stop Your Sobbing. V januári 1980 vydali debutový album Pretenders. Už prvý bol veľmi úspešný a dostal sa na prvé miesto v rebríčku albumov. Vo februári 1980 viedli singlový rebríček so skladbou Brass In Pocket.

Úspešné pre nich boli hlavne 80. roky, v hitparáde mali celkom 14 skladieb, hitmi boli piesne I Go To Sleep z novembra 1981, Don't Get Me Wrong z októbra 1986, Hymn To Her z decembra 1986 a I'll Stand By You z apríla 1994. Vydali desať štúdiových albumov, najnovší desiaty Alone vyšiel v októbri 2016, deviaty Break Up The Concrete vyšiel v októbri 2008. K diskografii patria aj jeden live a tri kompilačné albumy. Malcolm Foster prišiel do skupiny v roku 1983, predtým hral v kapele Simple Minds.

