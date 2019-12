23. december 2019 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: V pondelok na mnohých miestach s dažďom, teploty do 8 stupňov

Pranostika na dnes znie: "Svatá Viktorie obrázky na okna ryje." Meniny oslavuje Nadežda. Zamračené, na mnohých miestach dážď. Teploty 3 až 8 stupňov Celzia.

Západ: prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné teploty 5 až 8 stupňov Celzia.

Stred: prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné teploty 3 až 7 stupňov Celzia.

Východ: prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné teploty 3 až 7 stupňov Celzia.

Meniny má Nadežda

Meno Nadežda má ruský pôvod a jeho význam je „nádej“. S Naďami, Naďkami sa na Slovensku často nestretávame. Meniny oslavujú 23. decembra.

Ak sa záležitosti nevyvíjajú tak, ako by Nadeždy chceli, uzavrú sa do seba, alebo sa „naježia“. Veľmi obľubujú pocty. Keďže sú ctižiadostivé, pomerne rýchlo podľahnú túžbe súťažiť a hnať sa za akademickými titulmi. Už v školských laviciach sa prejavuje ich silný zmysel pre odporovanie. Naďky sú veľmi citlivé na neúspech.

Do domácnosti prijímajú len úzky okruh známych. Nechcú, aby sa vedelo o ich súkromí. V ich očiach len málo ľudí stojí za to, aby ich nazývali priateľmi.

Nadeždy sú obdarené dobrou vitalitou, vedia si vytvoriť životnú rovnováhu.

Stalo sa doma

1844 – Narodil sa v Dlhom Poli redaktor Národných novín a humoristického časopisu Černokňažník a herec Slovenského spevokolu JURAJ ČAJDA. Zomrel 19.2.1913.

1906 – Narodil sa v obci Močenok historik a prekladateľ ŠTEFAN POZDIŠOVSKÝ, ktorý preložil aj rímsky nápis na trenčianskej skale. Zomrel 1.9.2007.

1914 – Narodil sa v Nadliciach bývalý riaditeľ Slovenskej filharmónie (SF), hudobný skladateľ DEZIDER KARDOŠ, zakladateľ a významný predstaviteľ slovenského symfonizmu. Je autorom siedmich symfónií a hudby pre rozhlasové hry a dokumentárne filmy. Zomrel 18.3.1991.

1936 – Narodil sa v Novom Meste nad Váhom jazykovedec, orientalista a prekladateľ VIKTOR KRUPA, ktorý je významným slovenským odborníkom na kultúru Oceánie.

1946 – Narodila sa v Bratislave operná speváčka EDITA GRUBEROVÁ, dlhoročná bývalá členka Viedenskej štátnej opery.

1953 – Narodil sa v Piešťanoch filmový a divadelný herec, pesničkár a spisovateľ MARIÁN GEIŠBERG. Zomrel 10.11.2018.

1988 – Narodil sa v Žiline profesionálny cestný cyklista JURAJ SAGAN, starší brat cyklistu a trojnásobného majstra sveta Petra Sagana.

1989 – Nežná revolúcia: Na demonštrácii na bratislavskom Námestí SNP, ktorú organizovala Verejnosť proti násiliu, vyjadrili tisícky občanov solidaritu s rumunským ľudom. V Rumunsku prebiehala revolúcia spojená s ozbrojenými zrážkami so stúpencami diktátora Ceausesca.

Stalo sa vo svete

1909 – V Bruseli sa konala slávnostná korunovácia nového belgického kráľa Alberta I. Kráľom bol do 17.2.1934.

1920 – Britský kráľ Juraj V. podpísal zákon o obmedzenej samospráve Írska, ale pokus o urovnanie britsko-írskeho konfliktu sa nepodaril.

1933 – Železničné nešťastie pri Lagny vo Francúzsku si vyžiadalo 200 obetí.

1947 – Vedci z Bellových laboratórií v USA predstavili prvý tranzistor, čo bol začiatok revolúcie v rozvoji elektroniky.

1953 – Vrcholní predstavitelia Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) oznámili, že bývalý minister vnútra Lavrentij Berija bol odsúdený a popravený ako agent imperializmu.

1968 – Po 28 stretnutiach vyjednávačov Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) prepustila 82 členov posádky americkej prieskumnej lode Pueblo.

1986 – Disident Andrej Sacharov a jeho manželka sa vrátili do Moskvy z vyhnanstva v meste Gorkij, kam ich v roku 1980 vyhnala vláda ZSSR.

Americké pokusné lietadlo Voyager ukončilo v Los Angeles let bez prestávky okolo zemegule – 40.212 kilometrov dlhú trasu preletelo za deväť dní, tri minúty a 44 sekúnd.

1990 – Slovinci si v referende odhlasovali odtrhnutie od vtedajšej Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia (SFRJ).

2005 – Po útoku na mesto Adré, pri ktorom zahynulo 100 ľudí, vyhlásil Čad vojnu Sudánu.

2008 – Predseda irackého parlamentu Mahmúd al-Mašhadání oznámil svoju rezignáciu a otvoril tak cestu k prijatiu rezolúcie, ktorá povolila tisícom britských a ďalších neamerických vojakov zostať v krajine aj po 31. decembri toho roka.

1964 – Narodil sa Eddie Vedder (rodený Edward Louis Severson III), Evanston, Illinois, USA, spevák skupiny Pearl Jam. Táto americká rocková formácia vznikla v roku 1990 v Seattle. Úspešný bol už ich prvý album s názvom Ten, vydaný v auguste 1991, ktorým sa zaradili do vlny 90. rokov zvanej grunge, do ktorej patrili aj Nirvana, Alice In Chains či Soundgarden.

Vo februári 1996 dostala skupina cenu Grammy za koncert roka. Na svojom konte majú desať vydaných albumov, najnovší Lightning Bolt vydali v októbri 2013, predchádzajúci Backspacer vyšiel v septembri 2009. K diskografii patrí aj desať live a tri kompilačné albumy. V singlovej hitparáde mali päť piesní, najúspešnejšou z nich bola v júni 1999 Last Kiss. Eddie vydal aj dva sólové albumy.

