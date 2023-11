8 Galéria Zdroj: TASR/Jakub Kotian Rázne VYJADRENIE rakúskeho ministra: DOKEDY potrvajú kontroly na hraniciach so Slovenskom? Česko a Poľsko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom. Vyjadrila sa už aj rakúska strana. Dnes o 11:53 Zo zahraničia

Dnes o 11:53 Zo zahraničia Rázne VYJADRENIE rakúskeho ministra: DOKEDY potrvajú kontroly na hraniciach so Slovenskom? Česko a Poľsko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom. Vyjadrila sa už aj rakúska strana.

Rakúsko bude vykonávať kontroly na hraniciach so Slovenskom, kým to bude nevyhnutné. Po stretnutí so slovenským ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom vo štvrtok vo Viedni to povedal rakúsky minister Gerhard Karner. Šéf slovenského rezortu vnútra k tomu doplnil, že SR je pripravená hranicu strážiť a prispieť tak k čo najskoršiemu zrušeniu kontrol. Rakúsko naposledy predĺžilo kontroly na slovenskej hranici 3. novembra o 20 dní, informuje TASR.

Pokračujú v súčasnej podobe

Hraničné kontroly by podľa Karnera mali pokračovať v súčasnej podobe, to znamená, aby nesťažovali život ľuďom dochádzajúcich za prácou cez hranicu. „Chcem sa poďakovať, že kontroly sú svižné,“ povedal k súčasným opatreniam slovenský minister.

Ako pripomenul Šutaj Eštok, dočasné kontroly má v súčasnosti zavedené 11 krajín schengenského priestoru. „Spúšťa to dominový efekt. Ak takéto kontroly zavedie jedna krajina, nasledujú aj ďalšie,“ uviedol.

Podľa neho sú potrebné opatrenia na úrovni EÚ, ktoré budú účinne chrániť vonkajšie hranice schengenskej zóny. Slovensko v porovnaní s uplynulým rokom zaznamenalo nárast počtu nelegálnych migrantov o 430 percent. Šutaj Eštok však skonštatoval, že od jeho nástupu do funkcie pred necelým mesiacom sa intenzita nelegálnej migrácie na slovenských hraniciach znížila. Po nástupe novej vlády „už Slovensko nie je bezpečnou krajinou“ pre prevádzačov a nelegálnych migrantov, zdôraznil.

Európa podľa šéfa rakúskeho rezortu vnútra tento rok zažíva nárast nelegálnej migrácie medziročne o 25 percent. Rakúsku sa ju však podarilo znížiť o 50 percent.

Schengen aktuálne nefunguje

O spôsoboch riešenia nelegálnej migrácie majú na budúci týždeň rokovať ministri vnútra štátov Vyšehradskej štvorky v rozšírenom formáte o Rakúsko a Nemecko. Diskutovať budú aj o formách spolupráce s krajinami pôvodu migrantov a tranzitnými krajinami. Karner v tejto súvislosti spomenul už spustené školiace stredisko pre pohraničnú políciu v Tunisku.

Slovenský a rakúsky minister podpísali aj novú bilaterálnu dohodu o spolupráci medzi policajnými zbormi, ktorá sa týka utajovaných opatrení na hranici. „Polícia nás požiadala, aby sme o tejto dohode nehovorili podrobnosti, pretože čím sú tieto kroky tajnejšie, tým sú účinnejšie,“ vysvetlil Karner.

O rozšírení schengenského priestoru o Bulharsko a Rumunsko ministri nehovorili. „Schengen teraz nefunguje,“ poznamenal Karner. „Preto nemá veľký význam diskutovať ešte o jeho rozšírení o Bulharsko a Rumunsko,“ dodal.

