Zdroj: TASR/DPA Reakcia mobilných operátorov na ZDRAŽOVANIE: Za tieto služby už platíme VIAC Podľa prieskumu zdraželi rovnako aj ceny ďalších služieb, ktoré operátori ponúkajú, a to pevný internet a TV, väčšina z nich zvýšila ceny v priemere o 1,5 eura až 3 eurá. 27. apríl 2022 Zo Slovenska

27. apríl 2022 Zo Slovenska Reakcia mobilných operátorov na ZDRAŽOVANIE: Za tieto služby už platíme VIAC Podľa prieskumu zdraželi rovnako aj ceny ďalších služieb, ktoré operátori ponúkajú, a to pevný internet a TV, väčšina z nich zvýšila ceny v priemere o 1,5 eura až 3 eurá.

Zdroj: TASR/DPA

Na zdražovanie reagujú aj štyria slovenskí mobilní operátori. Vyplýva to z prieskumu cenníkov služieb štyroch mobilných operátorov v SR, ktorý v apríli 2022 vykonal Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a vyhodnotil kvartálne maloobchodné ceny ich služieb.

Reakcia na zdražovanie

Ako ďalej o prieskume informovala vedúca tlačovo-informačného oddelenia úradu Adriana Volfová, dôvodom zdražovania je predovšetkým nárast cien elektrickej energie, sekundárne nárast cien telekomunikačných technológií a ľudskej práce.

Na zdražovanie podľa Volfovej zareagoval najskôr operátor O2 Slovakia, ktorý v januári 2022 oznámil, že od februára 2022 zníži digitálny bonus z dvoch eur na jedno euro pre všetkých svojich zákazníkov, ktorí akceptujú faktúry v elektronickej podobe. Žiadnym ďalším službám O2 doposiaľ ceny nezvýšil.

Koncom februára 2022 sa k zvýšenej cene za energie pridala ešte aj zvýšená cena za pohonné látky. Na to už v marci 2022 zareagoval operátor Orange Slovensko zrušením všetkých svojich paušálov Go, ktoré nahradil paušálmi Go safe. Tie sú v priemere o 3 eurá drahšie, ale pre zákazníkov sú výhodnejšie (ďalšie extra zľavy, viac dát, viac aplikácií a iné) v porovnaní s tými zrušenými.

Od apríla 2022 zvýšil svoju jednotkovú cenu za volania a SMS zo 4 centov na 5 centov aj operátor SWAN (4ka). Žiadnym ďalším službám operátor SWAN doposiaľ ceny nezvýšil.

Napokon zdražovanie ohlásil aj operátor Slovak Telekom, keď v marci 2022 informoval svojich zákazníkov, že od mája 2022 zvýši ceny svojich paušálov. Celkom 13 paušálov zvýši o jedno euro, tri paušály zvýši o dve eurá a dva paušály ponechá na pôvodnej cene.

Podľa prieskumu zdraželi rovnako aj ceny ďalších služieb, ktoré operátori ponúkajú, a to pevný internet a TV, väčšina z nich zvýšila ceny v priemere o 1,5 eura až 3 eurá.

Zdroj: TASR