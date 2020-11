27. november 2020 Tlačové správy Recept na krásnu pleť: Nie je to žiadne tajomstvo, stačia tri jednoduché kroky

Aj keď v časoch pandémie skrývame časť tváre pod rúškom, neznamená to, že naša pleť nepotrebuje opateru.

Žijeme v časoch pandémie a tomu musia dámy prispôsobiť aj starostlivosť o svoju krásu. Aj keď momentálne skrývame časť tváre pod rúškom, neznamená to, že naša pleť nepotrebuje opateru. Tá je dôležitá v každom veku a žiaden typ pleti netreba podceniť.

Tri kroky ku krajšej pleti

Pre dosiahnutie žiarivej pleti nemusíte sedieť dlhé hodiny u kozmetičky, stačia aj domáce jednoduché čáry-máry, ktoré s použitím kvalitnej kozmetiky vykúzlia krásnu tvár.

Prvým dôležitým krokom je čistenie a odlíčenie pleti. Vhodné je použiť pleťové mlieka a vody. Po vmasírovaní pleťového mlieka sa nečistoty na tvári rozpustia a odlíčia aj silný make-up. Mlieko potom odstránime vatovým tampónom a dočistíme pleťovou alebo micelárnou vodou. Tento „čarovný“ rituál by sme mali robiť ráno aj večer.

Tajomstvo kroku číslo dva spočíva v dôkladnom rovnomernom nanesení pílingu, pričom vynecháme oči a ich okolie. Dôležité je jemne si premasírovať celú tvár, najlepšie krúživými pohybmi. Kvalitný píling odstraňuje nečistoty a zároveň hydratuje pleť. Po krátkom pôsobení ho zmývame veľmi jemne, buď navlhčenými vatovými tampónmi alebo pod tečúcou vodou.

Pílingom čistíme tvár spravidla raz do týždňa, existujú však aj prípravky, ktoré sa dajú použiť každý deň.

Čistučká pleť sa potom môže pripraviť na rozmaznávanie hydratáciou a výživou v podobe špeciálneho séra. To jemne vmasírujeme do pokožky a necháme vstrebať. Sérum slúži na ochranu pleti a mal by sa aplikovať pred nanesením krému.

Pravidelná starostlivosť

Na záver jemne vtrieme do pokožky krém, ktorý by v nijakom prípade nemal na tvári štípať ani páliť a mal by byť určený práve pre vašu pleť. Dôležitý je typ pleti a veková kategória slečny či zrelej ženy.

Pri starostlivosti o pleť je dôležitá najmä pravidelnosť.

