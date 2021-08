Zdroj: bytzdravyjevyhra.sk , TASR/Jakub Kotian Registrácia na očkovaciu lotériu je SPUSTENÁ: Ako sa prihlásiť do súťaže o státisíce eur? Ministerstvo financií spustilo prihlasovanie do žrebovania o očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus. 1. august 2021 han Zo Slovenska

1. august 2021 han Zo Slovenska Registrácia na očkovaciu lotériu je SPUSTENÁ: Ako sa prihlásiť do súťaže o státisíce eur? Ministerstvo financií spustilo prihlasovanie do žrebovania o očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus.

Malo sa tak stať 1. augusta o 12.00, no stránka www.bytzdravyjevyhra.sk, ktorá patrí pod rezort financií, nebola dostupná. Ministerstvo zareagovalo správou, že sa tak stane až o 20.00, no napokon to bolo asi poldruha hodiny skôr.

O meškaní sme vás informovali v tomto ČLÁNKU, kde rezort, ktorý riadi Igor Matovič, detailne uviedol ako bude lotéria prebiehať. Dokonca sú tam aj sumy a čiastky, ktoré môžete v hre vyhrať.

Druhy výhier

Prémiová výhra – 5 × 100 000 eur

Automatická výhra – 5 × 1 000 eur

Štandardná výhra – 25 × 10 000 eur

Základná výhra – 100 × 1 000 eur

Očkovacia prémia

„Každý, kto sa už dal, alebo sa ešte len dá zaočkovať, bude môcť získať finančnú výhru. Princíp očkovacej prémie je jednoduchý. Osoba by mala byť zaočkovaná, následne sa zaregistruje a bude zaradená do žrebovania o finančné výhry. Dôležité je, že do očkovacej prémie sa môžu zapojiť všetci zaočkovaní, bez ohľadu na to, kedy a aká vakcína im bola podaná,“ uvádza ministerstvo na svojom webe.

„Registrovať sa teda môžu aj ľudia, ktorí boli zaočkovaní medzi prvými. Keď sa zaočkovaní prihlásia do systému na získanie prémie, automaticky v nej zostávajú počas všetkých kôl žrebovania. Čím skôr sa teda zaočkujú, tým budú mať väčšiu šancu na výhru,“ dodáva rezort financií.

Sprostredkovateľský bonus

O čo presne ide? „Sprostredkova­teľský bonus je finančná odmena pre ľudí, ktorí motivovali iných vo svojom okolí, aby sa dali zaočkovať. Sprostredkovateľ môže získať odmenu tak, že zaočkovaná osoba sa zaregistruje na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk, získa špecifický kód a ten následne odovzdá osobe (sprostredkova­teľovi), ktorá ju motivovala k očkovaniu,“ píše ministerstvo.

