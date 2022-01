Zdroj: Dnes24.sk Riaditeľ múzea o Betleheme na Solivare: O rok možno nebude, nadávajú nám do fašistov! Niektorí rodičia si v Prešove spravili z prostredia určenom predovšetkým na modlitbu detské ihrisko. A neostalo len pri tom, došlo aj na krik a nadávanie. 4. január 2022 Regióny

4. január 2022 Regióny Riaditeľ múzea o Betleheme na Solivare: O rok možno nebude, nadávajú nám do fašistov! Niektorí rodičia si v Prešove spravili z prostredia určenom predovšetkým na modlitbu detské ihrisko. A neostalo len pri tom, došlo aj na krik a nadávanie.

Na sociálnych sieťach sa po osadení oznamu pre rodičov pri Betleheme na Solivare spustila okrem iného aj veľká kritika. Riaditeľ Múzea Solivar pre Prešov Dnes 24 vysvetľuje, že Betlehem daroval múzeu poslanec za VMČ č. 5 Peter Krajňák pred štyrmi rokmi.

Hranica s rozumom

„A doteraz sme nemuseli riešiť nič, návštevníci boli disciplinovaní. No tieto Vianoce sa to rapídne zmenilo. Keďže Betlehem je pod neustálym dohľadom kamerového systému, nočnej strážnej služby a cez deň je kontrolovaný zamestnancami múzea, máme ho pod dohľadom. To čo sa však deje tohto roku hraničí zo zdravým rozumom,“ hovorí riaditeľ Marek Duchoň.

Na miesto prišli podľa jeho slov napríklad tri mamičky s deťmi, deti dali do ohrady, nech sa hrajú a ony sa rozprávali bez toho, aby sledovali, čo deti robia s postavičkami.

Odmietalo odísť

„Tie na ne sadali, hrali sa s Ježiškom a mamičky si ich ani nevšímali. Alebo prišiel otecko s chlapčekom, preložil ho do ohrady, nech sa chlapec pohrá. Ak sme ho upozornili, že to nie je na hranie, ešte sa na nás vykričal, že čo si to dovoľujeme. Prípadne mamička dala dieťa do ohrady a to vošlo až do maštaľne. Ak sme ju upozornili, že to nie je ihrisko, dieťa ani odtiaľto nemohla dostať, lebo vliezlo úplne do rohu domčeka a odmietalo odísť. A tých príkladov by som mohol uvádzať ešte veľa,“ vymenúva nezodpovedné správanie rodičov.

O tom, že Betlehem o rok možno už nenainštalujú sa dočítate v článku na 2. strane.

