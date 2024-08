26. august 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Rodiny prídu o stovky až TISÍCE eur ročne! Vláda výrazne ZMENÍ daňový bonus na deti Daňový bonus na dieťa sa od budúceho roka zmení. A rodiny to poriadne pocítia.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Vláda potrebuje zaplátať diery v štátnych financiách. Jednou z nepopulárnych zmien bude aj úprava maximálnej výšky daňového bonusu na deti. Sumy, aké sme poznali počas uplynulých rokov, končia.

V roku 2023 sa daňový bonus na dieťa do 18 rokov zvýšil na maximálnu sumu 140 mesačne. To sa od nového roka zmení.

Bonus poriadne okrešú

Ako na Facebooku upozornil Jozef Mihál, daňový bonus čakajú viaceré negatívne zmeny. Kým doteraz mohli rodičia detí od 0 do 18 rokov uplatňovať už spomenutých 140 eur, od nového roka to bude len 100 eur a to len v prípade dieťaťa vo veku do 15 rokov. Takáto rodina tak príde o 40 eur mesačne.

Pri deťoch vo veku od 15 do 18 rokov bude maximálna suma 50 eur mesačne, čiže pokles o rovných 90 eur každý mesiac.

Dobrou správou je aspoň to, že sa suma neupravuje pri mladých od 18 do 25 rokov. Tá ostáva na úrovni 50 eur.

Pred niekoľkými dňami Mihál upozornil, že ak vláda nezakročí, „od roka 2025 bude mať väčšina slovenských rodín s nezaopatrenými deťmi nižšie daňové bonusy na deti a tým aj nižšie čisté príjmy.“

Ako sa počíta?

Súčasne so znížením bonusu bude naďalej platiť, že daňový bonus je najviac 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati, 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch, 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch, 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch, 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch a 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

„Maximálna možná suma daňového bonusu sa určuje z čiastkového základu dane z príjmov zamestnanca alebo čiastkového základu dane z príjmov SZČO, alebo z úhrnu týchto čiastkových základov dane oprávnenej osoby (rodiča). V ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní je možné pri tomto výpočte zohľadniť súčet čiastkových základov dane oboch oprávnených osôb (rodičov),“ dodal Mihál.

O koľko prídu slovenské rodiny?

Zo zverejnenej tabuľky vyplýva, že pokiaľ v rodine žije jedno nezaopatrené dieťa do 15 rokov, takáto rodina po zmene príde až o 480 eur ročne. Táto suma však platí, ak má rodina dostatočne vysoký základ dane, aby mohla mať priznanú plnú sumu. V prípade jedného dieťaťa od 15 do 18 rokov ide o daňový bonus nižší o 1 080 eur.

Dodajme, že ak by ste mali v rodine štyri deti vo veku od 15 do 18 rokov a máte dostatočne vysoký základ dane na priznanie plného daňového bonusu, po zmene prídete až o 4 320 eur ročne.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

DAŇOVÝ BONUS NA DETI - ZMENA OD 1.1.2025 Sumy platné do konca roka 2024 a nové sumy platné od januára 2025 nájdete v... Posted by Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála on Thursday, August 22, 2024

Ak vláda nič nezmení, od roka 2025 bude mať väčšina slovenských rodín s nezaopatrenými deťmi nižšie daňové bonusy na... Posted by Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála on Tuesday, August 20, 2024

Zdroj: Dnes24.sk