11. november 2020 Zo Slovenska Rozhoduje sa o predĺžení núdzového stavu: Bude to o 90 alebo 45 dní?

Ústredný krízový štáb odporučil vláde vyhlásiť núdzový stav na ďalších 90 dní. V hre je ale aj predĺženie o 45 dní.

Núdzový stav bude vláda predlžovať dovtedy, kým to bude potrebné. Pred rokovaním vlády to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Poukázal pri tom na jeho dôležitosť pre nemocnice a zariadenia sociálnych služieb.

Núdzový stav

Krajniak tvrdí, že v núdzovom stave vie rezort práce lepšie zásobovať ochrannými pomôckami a ďalšími materiálnymi záležitosťami zariadenia sociálnych služieb. Dodal, že v prípade potreby dokážu vďaka núdzovému stavu presunúť ľudí z jedného zariadenia do druhého.

V zákaze nočného vychádzania vidí Krajniak opodstatnenie. Vníma ho ako zníženie času, počas ktorého budú ľudia najmä v nočných hodinách požívať alkohol. Dodal, že osobne na ústrednom krízovom štábe navrhol, aby sa iba od určitej hodiny mohli konzumovať alebo nalievať alkoholické nápoje. Ako dodal, jeho návrh neprešiel.

Horšia situácia

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) nepochybuje o opodstatnení schválenia nového núdzového stavu. Situáciu označil za omnoho horšiu ako predtým, keď sa zavádzal pred 45 dňami. Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády.

Poukázal na situáciu v susedných krajinách, ako je Česko a Maďarsko či vo Francúzsku alebo Španielsku. „Netvárme sa, že sme iní,“ povedal minister. Ako doplnil, o tejto otázke budú debatovať na vláde a je presvedčený, že nájdu nejakú dohodu.

Naď si vie predstaviť, že o ďalšie antigénové testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 by sa postarali podnikatelia a základné prevádzky. Ako príklad uviedol, že školstvo by sa postaralo o testovanie v školstve. „My by sme im pomohli s antigénovými testami aj s logistikou,“ priblížil šéf rezortu obrany. Zároveň dodal, že pokiaľ sa osvedčí testovanie, tak by to chceli zaviesť sektorovo. Podľa Naďa by skôr mali hľadať systémové riešenie ako nejaké ad hoc jedno riešenie.

Naď zároveň povedal, že na vláde by mali v stredu preberať aj tému ďalšieho kola plošného testovania v niektorých obciach a mestách, ktoré by sa malo konať cez víkend 21. a 22. novembra. „Vieme zoznam až do poslednej obce, ako dopadlo testovanie,“ povedal Naď s tým, že budúci víkend by malo byť zhruba 500 odberných miest. Testovať sa podľa neho bude v konkrétnych obciach, pretože v niektorých zelených okresoch sa vyskytli obce, kde bol vysoký podiel pozitívne testovaných.

Ďalších 45 dní

Núdzový stav by vláda na stredajšom (11. 11.) rokovaní mohla schváliť na ďalších 45 dní namiesto avizovaných 90. Pripustil to premiér Igor Matovič (OĽANO). Informujú o tom Hospodárske noviny aj Denník N.

OĽANO v utorok uviedlo, že podporí predĺženie núdzového stavu, Sme rodina nebude proti. Predseda strany SaS Richard Sulík chce apelovať na vládu, aby neschválila núdzový stav na ďalších 90 dní. Vie si predstaviť kompromis a jeho vyhlásenie napríklad na 30 dní.

Ústredný krízový štáb na svojom pondelkovom (9. 10.) rokovaní odporučil vláde vyhlásiť núdzový stav na ďalších 90 dní. Ak by tak neurobila, núdzový stav by sa mal skončiť 14. novembra. Kabinet ho vyhlásil od 1. októbra na 45 dní. V súvislosti s pandémiou tak urobil už druhýkrát. Prvýkrát to bolo pri prvej vlne na jar.

Ohrozená dôvera ľudí

Poslanec Národnej rady (NR) SR a člen predsedníctva strany Za ľudí Miroslav Kollár sa pýta, či nie je zrozumiteľnejšie a adekvátnejšie situácii vyhlásiť núdzový stav na kratší čas, následne vyhodnotiť situáciu a prípadne ho opäť predĺžiť.

Podľa vlastných slov rozumie potrebe znížiť mobilitu počas vianočných sviatkov a predpokladá, že ústredný krízový štáb (ÚKŠ) prijal rozhodnutie na základe vyhodnotenia aktuálnej situácie. Podotkol však, že na efektívnosť prijímaných opatrení je potrebná dôvera a spolupráca verejnosti.

„Vzhľadom na doteraz realizované opatrenia a vývoj epidemiologickej situácie ma však bude zaujímať, či je nevyhnutné vyhlásiť ho znovu rovno na 90 dní, či nie je zrozumiteľnejšie a adekvátnejšie situácii vyhlásiť ho na kratší čas, napríklad do 7. – 8. januára (pretože rozumiem potrebe obmedziť mobilitu do konca roka, najmä v časoch vianočných sviatkov), a následne prehodnotiť potrebu jeho predĺženia,“ uviedol Kollár.

Predpokladá, že ak ÚKŠ odporučil vláde opäť vyhlásiť núdzový stav, urobil tak na základe vyhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie a potrebných opatrení. Poznamenal, že na efektívnosť prijímaných opatrení treba dôveru a spoluprácu verejnosti. Ak o ňu vláda nechce prísť, musí byť podľa neho verejnosti jasné, že prijímané opatrenia sú plánovité, efektívne, predvídateľné, zrozumiteľné a primerané aktuálnej epidemiologickej situácii.

