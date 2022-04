Rusi mali na obyvateľov Mariupoľa použiť CHEMICKÉ zbrane: Ľudia majú problémy s dýchaním

Británia sa snaží overiť správy, podľa ktorých Rusko pri útoku na obliehané ukrajinské mesto Mariupol použilo chemické zbrane. Vyhlásila to v noci na utorok britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová. Informovala o tom agentúra AFP.

Zároveň dodala, že „akékoľvek použitie takýchto zbraní by bolo bezcitnou eskaláciou tohto konfliktu“ a ruský prezident Vladimir „Putin a jeho režim budú braní na zodpovednosť“.

Ukrajinská poslankyňa Ivanna Klympušová uviedla, že Rusko použilo v Mariupole „látku neznámeho pôvodu“, a že ľudia majú problémy s dýchaním. „S najväčšou pravdepodobnosťou ide o chemické zbrane!“ tvítovala.

Ukrajinská špeciálna jednotka Azov, ktorá v častiach zničeného mesta stále vzdoruje ruským útokom, na platforme Telegram napísala, že ruská armáda zhodila z dronu na Mariupol „jedovatú látku neznámeho pôvodu“. Pluk tiež tvrdil, že ľudia pociťovali problémy s dýchaním a mali neurologické problémy, píše AFP s tým, že toto tvrdenie nebolo možné nezávisle overiť.

Verejnoprávna ukrajinská televízia Suspilne podľa agentúry DPA pripomenula, že správa nebola potvrdená oficiálnymi orgánmi.

Poradca primátora Mariupolu Petro Andriuščenko na Telegrame napísal, že správy o chemickom útoku neboli dosiaľ potvrdené a že očakáva, že podrobnosti poskytne neskôr, uvádza agentúra Reuters. Takisto hovorca Pentagónu John Kirby povedal, že ani Spojené štáty v tejto chvíli tieto správy nemôžu potvrdiť s tým, že situáciu budú naďalej pozorne sledovať.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok neskoro večer vo svojom každodennom video príhovore vyhlásil, že ruské jednotky môžu na Ukrajine použiť chemické zbrane. Nepovedal však, že by chemické zbrane už boli použité.

Rusko sa k tejto správe nevyjadrilo, podotkla stanica BBC.

