21. február 2020 Správy Rôzne Rúti sa k nám SILNÝ VIETOR a sneženie! Wiltrud dorazí už pred víkendom + MAPA VÝSTRAH

Európu už niekoľko týždňov doslova bičuje nepriaznivé veterné počasie, ktoré trápi predovšetkým severozápad Európy a tomuto nie je koniec.

Zdroj: iMeteo.sk

Vietor v nasledujúcich hodinách na našom kontinente opäť zosilnie a potrápi mnohé oblasti Európy, informuje iMeteo.sk. Bude slabší ako pri víchrici Sabine spred dvoch týždňov, no zároveň na našom území o čosi silnejší ako počas víkendovej víchrice Victoria, ktorá počasie na našom území takmer neovplyvnila, ale potrápila napríklad Nemcov.

Pozor na vietor

Dennis/Victoria sa stáva pomaly minulosťou, nakoľko tlaková níž sa vypĺňa a nad Atlantikom sa prehlbuje nová tlaková níž. Inštitút meteorológie v Berlíne, ktorý dáva názvy tlakovým útvarom, ho pomenoval ako Wiltrud.

V priebehu piatka rána začne vietor silnieť aj v susednom Česku. U nás bude najsilnejšie fúkať na hrebeňoch Tatier, kde nárazy vetra môžu dosahovať rýchlosť až 130 km/h, rozfúka sa aj v nižších polohách a to predovšetkým na západe Slovenska.

„Vietor by mal byť najsilnejší predovšetkým na krajnom juhozápade, vrátane Bratislavy, kde môžu nárazy vetra dosahovať rýchlosť v piatok počas dňa okolo 90 km/h,“ dodáva iMeteo.sk.

Pred blížiacim sa vetrom sa treba mať na pozore, ale počasie nespôsobí rozsiahlejšie problémy ako pri víchrici Petra, či Sabine.

Bude aj snežiť

Spolu s príchodom studeného frontu okrem silného vetra dorazia aj zrážky. Tie zasiahnu predovšetkým severnú polovicu Slovenska. Západ Slovenska by mali zrážky zasiahnuť len čiastočne a prinesú len zanedbateľné zrážkové úhrny.

Nakoľko studený front príde do pomerne chladného prostredia, tak zrážky, ktoré budú vypadávať budú prevažne snehové. Pršať by malo pod výškou 300 m n.m., čo sa týka predovšetkým najjužnejších okresov Banskobystrického kraja a Východoslovenskej nížiny. Všade inde by malo snežiť.

„Sneženie by malo na naše územie doraziť okolo 7:00 a postupne by sa od severozápadu malo presúvať smerom na východ. Ustávanie sneženia sa očakáva v popoludňajších hodinách,“ informuje iMeteo.sk.

Prechod studeného frontu by mal najviac snehu priniesť do regiónov severného Slovenska. V Žilinskom kraji by malo napadnúť najviac snehu a to v najnižších polohách ako Žilina okolo 2 cm a smerom do vyšších polôh až do 5 cm. V oblasti hôr by malo pripadnúť až do 10 cm čerstvého snehu.

Zdroj: iMeteo.sk

Zdroj: iMeteo.sk