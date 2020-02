15. február 2020 Anton Hrachovský Basketbal Ružomberok je na nohách! Basketbalistky obhájili titul v Slovenskom pohári, FOTO

Rozhodujúci duel Final Four mal rovnaké obsadenie ako pred rokom. A opäť aj rovnakého víťaza.

V repríze minuloročného finále zvíťazili nad Piešťanskými Čajkami 67:59. Zverenkyne trénera Juraja Suja získali tretíkrát v histórii klubu trofej pre víťaza. Cenu pre najužitočnejšiu hráčku finále získala rozohrávačka MBK Ružomberok Nikola Dudášová.

Finálový súboj otvorili lepšie hráčky Piešťan, s vysokou úspešnosťou streľby viedli po necelých štyroch minútach 10:4. Ružomberčanky sa pozviechali, postupne zlepšili svoj herný prejav a úspešne ukrajovali z manka. Už v prvej štvrtine to bola hlavne taktická bitka, „Ruži“ sa podarilo deviatimi bodmi v rade otočiť vývoj duelu. Po prvej štvrtine Liptáčky viedli 17:16. V druhej časti pokračoval z oboch strán bojovný basketbal, nepadal veľký počet bodov. O čosi lepšiu hru predvádzali Čajky, po dobrej koncovke si vypracovali polčasové vedenie 30:26.

Po prestávke sa Piešťanom podarilo síce odskočiť na najvyššie vedenie v zápase – 33:26, ale pre Ružomberok bol tento nepriaznivý vývoj potrebným budíčkom. Slovenské duo Dudášová, Mištinová sa postaralo o to, že po dlhšom čase bol stav vyrovnaný. Na strane Čajok však ťahala družstvo Januaryová, s jej pomocou vyhrávali Piešťany po 30 minútach najtesnejším možným rozdielom – 45:44. Ružomberok v štvrtej štvrtine zabral na oboch stranách palubovky, úsekom 15:0 definitívne zlomil odpor súpera. Čajky sa nezmohli už na žiaden odpor, prvé body totiž zaznamenali až v siedmej minúte. „Ruža“ si už bezpečne kontrolovala záver a cestu za obhajobou trofeje.

Finále Final Four Slovenského pohára

MBK Ružomberok – Piešťanské Čajky 67:59 (26:30)

Zostava a body:

Ružomberok: Dudášová 20, Mištinová 16, Turudičová 14, Jackovecová 6, Moravčíková 0 (Stašová 11, Havranová 0) Piešťany: Januaryová 17, Hamilton-Carterová 10, Hašková a Tetemondová po 7, Deptová 4 (Páleniková 7, Lubinová 5, Tadičová 2)

TH: 17/13 – 19/14, fauly: 22 –19, trojky: 8 – 5, rozhodovali: Kúkelčík, Šarišský, Obertová, štvrtiny: 17:16, 9:14, 18:15, 23:14, 500 divákov.

Ohlasy po zápase

Juraj Suja, tréner Ružomberka:

„Videli ste to, ja nemám čo dodať k zápasu. Bol to jeden fantastický finálový zápas. Mohli ste vidieť kam dokážu posunúť hranice ženy, akú bojovnosť a energiu dali do toho celého. Aj keď sa nám nedarilo, mali sme problémy s faulami v úzkej rotácii, tak to, čo dokázali, je niečo neskutočné.“ Nikola Dudášová, najužitočnejšia hráčka finále: „Som veľmi rada, je to taký bonus. Všetci dnes bojovali, každý bod bol dôležitá, či už v útoku alebo v obrane. Ten pohár je taká čerešnička, ktorý všetci zdvíhame nad hlavu. Som na baby a trénera hrdá za to, ako sme to zvládli.“

Richard Kucsa, tréner Piešťan:

„Jednoznačne rozhodla, podobne ako aj semifinálových zápasoch mužov, asi streľba. Naša bola dnes úplne mizerná. Keď dáme toľko bodov, koľko sme dali, tak je to veľmi zlé. V obrane to na začiatku prvého a druhého polčasu nebolo zlé, ale dnes nás strašným spôsobom zradila streľba v poslednej štvrtine. Gratulujem súperovi k víťazstvu, urobili dobrú prácu a boli lepší v zápase. Myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť. Dali sme do toho celé srdce, bojovali sme celých 40 minút. Mrzí ma, že sme nemohli získať pohár. Budeme ešte ďalej bojovať.“

Terézia Páleniková, hráčka Piešťan:

„Ťažko sa mi to hodnotí, pretože sme neuspeli. Gratulujem Ružomberku, nejakou bojovnosťou a možno aj šťastím vybojovali. Máme ešte stále pred sebou dlhú sezónu, ešte nás čaká boj o tri trofeje. Verím, že to konečne proti Ružomberku prelomíme. Je to už veľmi dlhá séria. Chcela by som za seba a mesto Piešťany vrátiť výhry do Piešťan.“

Zápas o 3. miesto

Dubček Bratislava – Young Angels Košice 60:92 (42:44)

Najviac bodov: Krajčovičová 16, Riecka 15, Lüttmerdingová 12 – Gossová 23, Blanárová 19, Mikovčáková 12, 100 divákov.

Prehľad víťazov Slovenského pohára žien

1994/95 Sporiteľňa Bratislava

1995/96 Spartak SAM Myjava

1996/97 MŠK SIPOX Ružomberok

1997/98 TORY Košice

1998/99 Spartak SAM Myjava

1999/00 CBK Cassovia Bardejov

2000/01 CBK Cassovia Bardejov

2001/02 Slovan JOPA Bratislava

2002/03 Delta V.O.D.S. Košice

2003/04 Delta I.C.P. Košice

2004/05 Slovenský pohár sa v tejto sezóne neuskutočnil.

2005/06 Slovenský pohár sa v tejto sezóne neuskutočnil.

2006/07 K CERO V.O.D.S. Košice

2007/08 KOSIT 2013 Košice

2008/09 Maxima Broker Košice

2009/10 Dobrí Anjeli Košice

2010/11 Dobrí Anjeli Košice

2011/12 Good Angels Košice

2012/13 Good Angels Košice

2013/14 Good Angels Košice

2014/15 Good Angels Košice

2015/16 Good Angels Košice

2016/17 Piešťanské Čajky

2017/18 Good Angels Košice

2018/19 MBK Ružomberok

2019/20 MBK Ružomberok

Zdroj: TASR