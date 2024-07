4. júl 2024 Nikoleta Kováčová Ostatné športy Rytierske FINÁLE pod Zoborom: Czech Bowl bude OSLAVOU amerického futbalu Nitrianskym americkým futbalistom sa podarilo naplniť všetky predsezónne ciele. Majú pred sebou posledný krok, aby získali to najcennejšie víťazstvo.

„Po nedeli sme v tíme veľmi spokojní,“ odpovedal nám na otázku, ako sa aktuálne má, generálny manažér Nitra Knights Samuel Vetrák. „Zápas bol napínavý a dramatický. Tak to v play-off býva. Samozrejme, bol to celkom iný zápas ako v základnej časti. Srdce, fyzické a taktické vypätie boli oveľa väčšie. Išlo sa úplne do plných,“ dodal.

Splnené ciele

Hráči, ale aj fanúšikovia si po prvý raz vychutnali zápas pod svetlami, keďže sa začínal o 19. hodine. „Bol to taký test štadióna aj nás. Pre divákov to bolo zaujímavé a dopadlo to úžasne. Už by sme najradšej hrali len tak,“ zhodnotil s úsmevom novú skúsenosť generálny manažér.

Tím Nitra Knights vyhral južnú divíziu českej Snapbacks ligy. Zvládol aj semifinále s Ostravou Steelers a postúpil do finále. „Naplnili sme aj marketingový cieľ – mali sme skoro vždy cez 900 divákov, niekedy cez 1000 a pribúdali aj fanúšikovia, ktorí nás sledovali online na streamoch,“ doplnil Samuel Vetrák.

Podľa slov generálneho manažéra nitrianskych amerických futbalistov sa z klubu Nitra Knights stáva organizácia, ktorá zaberá na všetkých frontoch. „Či už ide o hráčov, trénerov, fyzioterapeutov, marketing, partnerstvá, aj s mestom Nitra. Všetko to do seba zapadá. Keď si každý robí svoju prácu a pridá k tomu srdce a nadšenie, v play-off sa to ukáže.“

Finále? Veľká šou

V sobotu 13. júla o 18:00 sa pozornosť celej českej a slovenskej základnej amerického futbalu presunie pod Zobor. Práve u nás sa odohrá finále, v ktorom bude Nitra Knights hostiť Znojmo Knights. „Finále bude veľká šou,“ upozorňuje Samuel Vetrák. Klub pripravuje širší sprievodný program, než na aký boli doteraz diváci zvyknutí. Začne sa už 2 hodiny pred začiatkom zápasu.

„Budeme robiť dobrú half-time šou, ale viac neprezradím. Na hymny budeme mať špeciálnych spevákov. Čakáme fanúšikov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, tak verím, že to celé bude oslava sezóny," povedal Vetrák.

