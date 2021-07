Zdroj: Bolf.sk S čím kombinovať pánske šortky, aby vyzerali štýlovo za každých okolností? Letné horúčavy pred nás často kladú výzvy, ako sa obliekať, aby sme sa cítili pohodlne. A ešte keby sme aj vyzerali k svetu, to by bolo ideálne. 20. júl 2021 Tlačové správy

Ak to situácia dovolí (lebo bohužiaľ nie všade sú pánske kraťasy kvôli etikete prípustné, nezabúdajte na to), skočte do šortiek a zažiarte v sezónnych outfitoch!

Aby ste si nemuseli lámať hlavu, s čím kraťasy nosiť, aby bol výsledok úžasný, pripravili sme pre vás niekoľko tipov. Inšpirujte sa!

Čo si obliecť k rifľovým kraťasom?

Začneme jednými z favoritov, ktoré nájdeme v skrini takmer každého muža. Dlhá verzia džínsov sa teší obrovskej popularite a ich kratší kolegovia takisto nezaostávajú, hoci sa skôr hodia na letné večery, keď už teplomer ukazuje príjemnejšie čísla.

S bielym tričkom sú nesmrteľnou kombináciou, no ani k polokošeli alebo vzorovanej košeli nebudú zlou voľbou.

Ako nosiť kapsáče a chino kraťasy?

Kapsáče sa vracajú na výslnie a ak ich ešte nemáte, dajte im túto sezónu šancu. Skúste sa pohrať s farbami a zvoľte si k nim napríklad košeľu netradičnej farby alebo vzoru, ak radi experimentujete a upozorňujete na seba, alebo vyskúšajte obrovský hit – monochromatické štylizácie tón v tóne. Tmavomodrá alebo béžová sú úplnou klasikou, ale ak máte odvahu, nebráňte sa ani žiarivejším farbám. Toto obdobie si ich pýta.

Kapsáče pôsobia trochu uvoľnenejším dojmom ako chino kraťasy, takže tie si môžete obliecť aj k elegantnejšej jednofarebnej košeli a ak to dress code dovolí, pokojne sa takto vybrať i do kancelárie.

Športové modely šortiek v každodenných outfitoch

Teplákové kraťasy sú z hľadiska pohodlnosti jednoznační víťazi u mnohých mužov. Nemusíte sa s nimi však obmedzovať len na nosenie pri obľúbenom športe, cestou do a z posilňovne a domácej pohodičke na gauči pri televízore, ak si k nim oblečiete nevyťahané, kvalitné tričko alebo polokošeľu, ktorá outfitu dodá ešte väčší šmrnc.

Nepokazte dobrý dojem nevhodnými topánkami

Na každom detaile záleží, to asi netreba osobitne zdôrazňovať. To, akú obuv si k outfitu vyberiete, v podstatnej miere váš celkový imidž, takže starostlivo zvážte, kam sa chystáte, aby ste sa napríklad v žabkách nevybrali do mesta či reštaurácie. Tie sú najvhodnejšie na pláž alebo k bazénu. Vo všeobecnosti sú dobrou voľbou nazuváky, espadrilky, plátené tenisky, sandále alebo ak chcete byť za elegána, vzdušná kožená obuv.

Využite silu doplnkov

Klobúky, slnečné okuliare, opasky, ruksaky, ľadvinky a mnohé ďalšie doplnky sú tu na to, aby váš outfit pozdvihli aspoň o level vyššie. Vyťažte z toho maximum! Nechceme tým ale povedať, že sa máte obvešať všetkým, čo vám príde pod ruky, aj v tomto prípade platí staré známe, že menej býva viac. Radšej sa zamerajte na to, aby ste zvolenými doplnkami vytvorili napríklad zaujímavý kontrast.

Kde nájdete štýlové šortky za dobré ceny?

Moderné pánske oblečenie, ktoré sa pýši prívlastkami ako trendové, kvalitné a cenovo dostupné, ponúka obchod Bolf. Určite sa oplatí prezrieť si najnovšiu kolekciu!

