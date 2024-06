Safari sa zmenilo na HOROR! Žirafa z auta ZDVIHLA dvojročné dievčatko, VIDEO

Mal to byť pokojný výlet za zvieratami, no všetko sa v priebehu sekundy zmenilo na drámu. Otec dievčatka priznal, že mal o dcérku obrovský strach.

Rodina sa nedávno vybrala na výlet do Fossil Rim Wildlife Center v americkom Texase. Park ponúka aj vyhľadávanú atrakciu – safari jazdu autom cez výbehy s exotickými a ohrozenými zvieratami. Návštevníci si pochvaľujú aj možnosť tieto majestátne tvory kŕmiť.

1. júna sa však v parku udiala poriadna dráma, ktorú sa podarilo zachytiť na video.

Na korbe jedného z áut sa spolu so svojou mamou viezla aj dvojročná Paisley Toten. Rodina si užívala jazdu, počas ktorej dievčatko mohlo nakŕmiť žirafu.

„Zastavili sme, aby sme nakŕmili žirafy a ja som sa otočil, aby som sa pozrel von zadným oknom. Zbadal som, ako žirafa akosi hrabala priamo na korbu. Potom ju (dcérku, pozn. redakcie) chytila ​​a už som ju nevidel,“ povedal pre KWTX otec dievčatka, ktorý v čase incidentu šoféroval pickup.

Podľa otca dievčatko držalo tašku. Tá mala zaujať žirafu, no nešťastnou náhodou schmatla za tričko práve jeho dcérku. Matka duchaprítomne zareagovala, zakričala „HEJ!“ a zviera dieťa pustilo už z malej výšky. Našťastie, mamička dieťa včas zachytila. „Zastavilo sa mi srdce, pretočil sa mi žalúdok…Vydesilo ma to,“ opísal pocity otec malej Paisley.

Po incidente park zmenil pravidlá. Návštevníci od 6. júna nemôžu sedieť na otvorenej korbe auta. Musia byť dnu a so zatvorenými oknami.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

During a drive-thru safari in Texas a giraffe snatched a 2-year old girl from her parents👶🏼🦒 pic.twitter.com/OOeJxwZKy6