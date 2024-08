11. august 2024 TOS Cestovanie Sandre za incident v Dubaji hrozí dlhoročné väzenie, ľahko sa to môže stať aj vám! Po incidente na ceste v Dubaji hrozí žene niekoľkoročné väzenie. Nič pritom neurobila.

45-ročná učiteľka francúzštiny Sandra de Zori sa spolu s manželom presťahovala v roku 2022 do Spojených arabských emirátov. Jej dubajský sen sa však prehupol do nočnej mory a to z ničoho nič.

Incident na diaľnici

Keď sa Sandra vracala z umeleckej výstavy, zbadala za sebou veľké biele auto s tónovanými sklami. Spomalila a auto ju predbehlo. Následne ju však začalo „vybrzďovať“. Zmenila preto jazdný pruh, ale situácia sa zopakovala, celkovo vraj trikrát.

K podobným nezmyselným situáciám dochádza neraz aj u nás. V tomto prípade sa to všetko podľa servera needtoknow.co.uk ešte len začalo.

Kto prvý…

Sandre odporučili nahlásiť incident na policajnej stanici. Tam však zistila, že vodič bieleho auta ako prvý na ňu podal trestné oznámenie. Obvinil ju z toho, že ho urážala a dvíhala na neho prostredník.

„V Dubaji tak automaticky postupuje každý, kto jazdou zastraší alebo ohrozí iného vodiča, že sa preventívne sťažuje na obeť. Totiž prvú osobu, ktorá podá sťažnosť, polícia berie vážnejšie a z jej sťažnosti, aj keď bez dôkazov, je trestné stíhanie," vysvetľuje Radha Stirling, generálna riaditeľka organizácie Detained in Dubai, organizácie na pomoc cudzincom.

„Sandra zdvihla obe ruky do vzduchu, keď pred ňou vodič spomalil, ale neurobila hrubé gesto ani inak neurazila vodiča," je presvedčená spomínaná riaditeľka s tým, že s podobnými prípadmi sa stretla už veľakrát.

Nočná mora

Podľa jej slov takýto vodiči to majú často vopred pripravené, ohrozia na ceste iného šoféra s tým, že ešte pred ním nahlásia incident na polícii a proti obeti bude vznesené obvinenie, pričom následne obeť vydierajú.

„Vedia pracovať so systémom. Vedia, že polícia sa postaví na stranu prvej osoby, ktorá podá sťažnosť, a vedia, že môžu prinútiť obeť, aby im zaplatila za stiahnutie prípadu," ozrejmila Radha Stirling s tým, že problémom je v tomto prípade aj korupcia na polícii.

Sandra má teraz zákaz vycestovať a nemôže sa vrátiť domov do Francúzska. Hrozia jej roky za mrežami… Trávi čas vo svojom byte, bojí sa vyjsť von. Všetky svoje peniaze minula na právnikov a prišla aj o prácu, keďže jej boli zrušené víza.

Zdroj: Dnes24.sk