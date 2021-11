Zdroj: TASR , Facebook.com/Jakub Mrva - Za zelenšiu Bratislavu SÁNKOVAČKA v hlavnom meste aj po zotmení? Na Kamzíku sa zapínajú REFLEKTORY Svetlo sa bude zažínať vždy, keď napadne sneh. 30. november 2021 KAW Regióny

Ani súčasný lockdown nebráni ľuďom, aby sa išli poprechádzať v prírode v rámci Bratislavského kraja. A kam to majú najbližšie? No predsa na Kamzík a Kolibu. Počas pracovných dní si však deti doteraz veľa radosti neužili. Kým ich rodičia skončili s prácou, zotmelo sa a bolo po zábave. To sa však zmenilo a drobci i tínedžeri sa môžu vyblázniť na Kamzíku aj keď mesto zahalí tma.

Na lúke na Kamzíku totiž pribudlo nové osvetlenie. Informoval o tom poslanec mestského zastupiteľstva za Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto Jakub na sociálnej sieti.

„Doteraz sa večer mohli posánkovať len odvážlivci s čelovkami. Tento rok sa mestu a Mestským lesom podarilo po dlhých rokoch oživiť staré stĺpy, ktoré kedysi osvetľovali túto lúku. Reflektory sa len včera vymenili za nové a sánkovanie a bobovanie je teraz bezpečnejšie,“ uvádza Mrva.

Aby sa šetrilo elektrickou energiou, svetlo sa bude zapínať vždy, keď napadne sneh a vypínať okolo 21.00 hod.

