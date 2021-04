Zdroj: TASR/Pavol Zachar SaS už nepodporí opatrenia, ktoré v sebe budú skrývať plošné testovanie Koniec povinného testovania? Liberálna SaS už nepodporí opatrenia, ktoré podmienia pokračovanie plošného testovania. 16. apríl 2021 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Testovacia stratégia by mala byť nastavená lepšie a zameraná by mala byť na ohniská, zamestnávateľov či školy. Súčasný COVID automat nie je potrebné sprísňovať. V piatok to uviedla poslankyňa parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS), predsedníčka parlamentného výboru pre zdravotníctvo.

Zjednodušenie COVID automatu

Podľa Bittó Cigánikovej by sa mal dôraz klásť na samotestovanie a zjednodušenie COVID automatu. Pri uvoľňovaní opatrení by napríklad parameter počtu hospitalizovaných mal podľa poslankyne hrať úlohu len v čiernej fáze.

Pri lepších farbách to podľa nej brzdí prechod k miernejším opatreniam.

„Sme tiež za to, aby sa zrušila povinnosť negatívneho testu na cestu do práce alebo do prírody a pre tých, ktorí sú zaočkovaní. Tiež sme za spustenie e-karantény či štátnej karantény, aby sa mohli otvoriť aj hranice,“ vymenovala Bittó Cigániková.

Chýba legislatíva

Strana navrhuje, aby sa namiesto núdzového stavu prijal súbor opatrení tak, aby už vyhlásený byť nemusel. Podľa poslanca parlamentu Ondreja Dostála (SaS) je potrebné prijať odškodňovací protipademický zákon, aby sa mohli realizovať niektoré opatrenia, ktoré sú naviazané iba na núdzový stav.

„Podpora predlžovania núdzového stavu medzi poslancami klesá, ale stále nemáme pripravenú legislatívu, aby sme mohli fungovať aj mimo núdzového stavu. Bez zmeny nebudeme napríklad môcť realizovať niektoré opatrenia hospodárskej mobilizácie,“ dodal Dostál.

Zdroj: TASR