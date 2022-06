Zdroj: TASR/AP Scholz VARUJE pred rozdelením sveta na 2 bloky: Nesmieme padnúť do Putinovej pasce! Nemecký kancelár Olaf Scholz V pondelok varoval pred rozdelením sveta na dva bloky v dôsledku vojny na Ukrajine. 27. jún 2022 Správy Zo zahraničia

Zdroj: TASR/AP

Podľa neho ide o pascu, ktorú nastražil ruský prezident Vladimir Putin. Šéf spolkovej vlády to uviedol na okraj summitu skupiny G7 v exkluzívnom rozhovore pre televíznu stanicu ZDF.

Putinova pasca?

„Nemali by sme padnúť do pasce nastraženej ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý tvrdí, že svet je rozdelený na globálny Západ – t. j. G7 a ich priateľov na severe – a všetkých ostatných. To nie je pravda,“ uviedol kancelár vo vysielaní ZDF.

Scholz dodal, že aj z tohto dôvodu boli na summit G7 pozvané krajiny ako a Argentína, India, Indonézia, Juhoafrická republika či Senegal. Scholz povedal, že je dôležité diskutovať s týmito krajinami.

Potrebná solidarita

„Treba prejaviť solidaritu, pretože ruská útočná vojna má dôsledky pre celý svet,“ uviedol Scholz. V tomto kontexte spomenul dôležitosť vytvárania nových energetických partnerstiev.

Skupina G7 zahŕňa okrem Nemecka a Spojených štátov aj Britániu, Francúzsko, Japonsko, Kanadu a Taliansko. Skupina bola založená v roku 1975 v dôsledku globálnej hospodárskej krízy ako skupina najsilnejších priemyselných krajín.

Podľa agentúry DPA je G7 v súčasnosti vnímaná aj ako spoločenstvo vyspelých demokracií, ktoré vyznávajú hodnoty slobody a práv občanov.

Zdroj: TASR