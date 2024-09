Šéf automobilky Audi v Taliansku je po SMRTI: Neprežil 200-metrový PÁD v horách!

Známa automobilka prišla o jedného zo svojich vysokopostavených manažérov. Vo veku 62 rokov zomrel riaditeľ talianskej divízie Audi Fabrizio Longo.

Longo sa počas víkendu vybral na výstup na horu Cima Payer v pohorí Adamello neďaleko taliansko-švajčiarskej hranice. Informoval o tom server The Economist.

Manžér sa na horu vybral sám. Podľa denníka Bild sa krátko popoludní nachádzal pod vrcholom približne vo výške 3-tisíc metrov. Nastali bližšie nešpecifikované komplikácie a Longo sa zrútil dole.

Longov pád videl ďalší horolezec, ktorý sa v tom čase nachádzal neďaleko. Okamžite zavolal záchranárov, ktorí na miesto vyrazili vrtuľníkom.

Telo manažéra objavili v rokline približne o dvesto metrov nižšie. Pomôcť mu už nedokázali.

V prípade sa okamžite rozbehlo vyšetrovanie. Úrady sa snažia prísť na to, čo sa pod vrcholom hory stalo a prečo skúsený horolezec pravdepodobne nebol pripútaný.

Vášnivý lyžiar a horolezec odštartoval svoju kariéru vo Fiate v roku 1987, kde pracoval na marketingovom oddelení. V roku 2002 prevzal zodpovednosť za taliansky trh automobilky Lancia. Skúsenosti naberal aj v BMW Italia, Piaggio a Toyota. Talianskej divízii Audi šéfoval od roku 2013.

