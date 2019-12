21. december 2019 MAK Správy Rôzne POZOR! Počasie bude vyčíňať. Sneženie ale nečakajte

Pozor najmä na cestách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pre západ a stred krajiny.

Zdroj: TASR

Očakávajte silné dažde. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa najmä pre západ a južnú časť stredného Slovenska.

Platiť má od 14.00 h do nedele do 2.00 h ráno. Upozorňuje na to na svojom webe.

Výstraha platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Nitriansky a Trnavský kraj a pre takmer celý Trenčiansky kraj. Platí tiež pre okresy Rožňava a Turčianske Teplice.

„Ojedinele sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 30 – 40 milimetrov. Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ píše SHMÚ.

Zdroj: TASR