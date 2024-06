Šialené besnenie v ruskom Dagestane: Útočníci ZABILI 15 policajtov a viacero civilistov

Počet potvrdených obetí po útoku ozbrojencov na cirkevné objekty – pravoslávny chrám a synagógy – a inšpektorát dopravnej polície v Dagestanskej republike sa v nedeľu večer rozšíril na 15 policajtov a viacerých civilistov, vrátane pravoslávneho kňaza. TASR správu prebrala od agentúry Reuters.

Dagestanské ministerstvo vnútra informovalo, že skupina ozbrojencov v meste Derbent začala strieľať v synagóge a kostole, pričom obe budovy podľa miestnych médií zachvátil požiar. Zároveň boli hlásené útoky v hlavnom meste Dagestanu Machačkale na kostol a inšpektorát dopravnej polície.

Úrady zareagovali vyhlásením protiteroristickej operácie v Dagestanskej republike. Protiteroristický výbor oznámil, že bezpečnostné sily „zneškodnili“ piatich ozbrojencov, pričom miestny gubernátor informoval, že „zlikvidovali šiestich banditov“. Agentúra Reuters upozornila, že tieto protichodné údaje sa nepodarilo okamžite overiť a zatiaľ nie je jasné koľkí ozbrojenci boli zapojení do útoku.

K zodpovednosti za teroristický čin sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina.

Ruské médiá tvrdia, že medzi páchateľmi útokov sú aj dvaja synovia a synovec predsedu jednej z okresných samospráv, ktorého medzičasom zadržali a už aj predviedli na výsluch na políciu. V jeho dome bola vykonaná policajná prehliadka. Obaja úradníkovi synovia i synovec sú mŕtvi a boli identifikovaní.

Gubernátor Sergej Melikov vo videu vyhlásil, že bezpečnostné sily majú situáciu v republike pod kontrolou a prisľúbil, že vyšetrovanie bude pokračovať až kým nebudú odhalené „všetky spiace bunky teroristov“.

Takisto dodal, bez dodania akýchkoľvek dôkazov, že útoky mohli byť pripravené zo zahraničia a súvisiace so „špeciálnou vojenskou operáciou“ na Ukrajine, ako Kremeľ nazýva svoju agresiu voči západnému susedovi.

20 people were killed in terrorist attacks in Dagestan, according to telegram channels close to law enforcers



According to Baza, 15 law enforcers were killed, as well as one priest, one church guard and three unidentified people.



The publication "112" writes that 17 law… pic.twitter.com/nN4sYPeEXG